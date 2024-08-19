- Столкновения судов могут не полностью остановить паромные перевозки

После столкновения парома через Рейн в районе Эйх и Гernsheim с танкером, неожиданно, первый продолжал функционировать. По словам представителя правоохранительных органов, автомобильный паром возобновил свои обычные рейсы через Рейн в тот же самый субботний день после инцидента. Капитан парома позволил другим судам проходить во время плавания, но не заметил танкер. К счастью, в результате столкновения не было жертв. Оба судна получили повреждения, но их плавучесть не пострадала. Автомобильный паром ненадолго прекратил свою работу. Во время инцидента на борту находилось три автомобиля с шестью людьми. Точный масштаб ущерба изначально не был установлен.

Автомобильный паром, несмотря на происхождение из Гессена, смог продолжить свою работу на Рейне после инцидента. Позже в тот же день был подан отчет в органы власти Гессена, в котором описывались обстоятельства столкновения.

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