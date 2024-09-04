- Столкновения на Майорке после завершения полицейской операции

После жестокого нападения на таксиста в Майорке со стороны полицейских из Эссена появились новые подробности. По данным полиции Эссена, обвиняемые офицеры изначально посетили остров для "дня, посвященного сплочению команды" с коллегами. Позже, как следует из записей комитета по внутренним делам ландтага, 27 полицейских продлили свой визит для краткого отпуска. Сообщается, что инцидент произошел в течение этого периода.

После инцидента, произошедшего в 4:00 утра 20 августа, несколько офицеров якобы сообщили о случившемся своему начальнику, как указано в отчете комитета по внутренним делам. Главная жертва была первоначально назначена на работу в офисе, где не контактировала с общественностью.

Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии признает в документе, что трое обвиняемых офицеров, известных испанской правоохранительной системе, замешаны в этом случае. В целом, считается, что в инциденте участвовали четыре немца. На данный момент не получены никакие документы из Испании, сообщает министерство. Был предоставлен судебный ордер из Манкоры для отчета.

По словам таксиста, он отвез четверых немецких туристов в их жилье в Сон-Бургесе. По прибытии один из туристов не смог найти свой телефон и обвинил водителя в краже. Затем, якобы, пассажиры избили водителя ногами и кулаками по всему телу. Медицинский отчет показывает, что у таксиста была внутримозговая гематома, переломы ребер 5 и 7, а также разрыв диафрагмы.

Из-за "крайней жестокости и тяжести преступления" троим немцам было приказано держаться на расстоянии 500 метров от жертвы. Тем не менее, всех троих отпустили без залога.

Полиция Эссена планирует начать дисциплинарные процедуры после получения и изучения дела от прокуратуры. Нарушение правил поведения вне службы может быть расценено как проступок. "Я ожидаю, что все сотрудники полиции Северного Рейна-Вестфалии, да и все другие сотрудники, ведут себя безупречно tanto в рамках своей работы, как и вне ее", - заявил министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) в документе для ландтага.

Как сообщает Министерство внутренних дел, "дни, посвященные сплочению команды", организуются и финансируются соответствующими командами за свой счет.

Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии отвечает за расследование дела о полицейских из Эссена, так как трое из них замешаны в нападении на таксиста. Инцидент произошел во время продленного пребывания офицеров на Майорке на мероприятии по сплочению команды, организованном Министерством внутренних дел.

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