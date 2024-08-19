- Столетия воспитания кроликов: новый взгляд вызывает споры

"Маленькие зайчики", говорит Мама-Кролик, "последний раз вытрите свой носик этим листом капусты, который служит носовым платком! Теперь возьмите доску, карандаш и учебник!" Этот стишок был знаком уже не одному поколению, открывая веселый школьный день в "Школе Кроликов". Теперь эта любимая детская книга Альберта Сикстуса (1892-1960) отмечает свой 100-летний юбилей.

По данным издательства Thienemann-Esslinger Verlag, было продано более 2,5 миллионов экземпляров в различных изданиях, с переводами на английский, латинский и многочисленные диалектные версии. Однако свежая интерпретация известного автора вызвала споры в этом юбилейном году.

История Хэзе Ханс и Хэзе Гретхен

Давайте совершим путешествие в прошлое: Альберт Сикстус, тогда учитель в саксонском городе Кирхберг, написал эти строки за одну ночь в конце апреля 1922 года. Прошло почти два года, прежде чем книга увидела свет.

Летом 1924 года, точная дата неизвестна, согласно издательству Esslinger Verlag и архиву Альберта Сикстуса, книга была опубликована с иллюстрациями Фритца Коха-Гота. С тех пор она стала любимой сказкой на ночь для многих семей.

История рассказывает о Хэзе Ханс и Хэзе Гретхен, которые идут в школу, прощаясь со своей мамой. Уроки включают ботанику, роспись яиц, историю животных, музыку и спорт.

Ханс, в частности, показывает свою озорную сторону, что приводит к выговору от учителя. В ранних изданиях учитель изображался с тростью, в то время как в новых версиях он тянет уши Хэнса. На обратном пути крольчата обманывают лису и наслаждаются вкусным ужином со своими любящими родителями: "Капуста, листья кресс-салата, они даже съели второе!"

"Стихи имеют приятную мелодию и легко читаются", - объясняет Анья Рокке, разъясняя, почему книга продолжает очаровывать нас. "Рассказы, которые повествуют в стихах, очень трогательны и имеют образовательную ценность". Рокке уже некоторое время возглавляет празднование Сикстуса в его родном городе. Улица носит его имя, табличка отмечает его бывшее место жительства, и Рокке организует чтения и выставки. Архив Сикстуса, первоначально базировавшийся в восточной Саксонии в Котмаре, также планирует переехать в Кирхберг.

Иллюстрации Коха-Гота сыграли значительную роль в успехе книги, согласно Ульриху Кнебелю, директору архива Альберта Сикстуса и его правнуку. Рисовка была уникальной, иногда даже преувеличивая безобидные стихи.

"Были изображены вещи, которые даже не упоминались в стихах", - объясняет Кнебель. "Именно там карикатурист Кох-Гота действительно сиял". Это добавило элемент очарования и интриги, даже для взрослых.

"Школа Кроликов" становится корпоративной

С тех пор "Школа Кроликов" превратилась в успешную франшизу с многочисленными спин-оффами и фильмом. Чтобы отметить это событие, комик Анке Энгельке решила дать свою интерпретацию, вызвав скандал весной.

В версии Энгельке лиса - веган и лучший друг кроликов, а люди и сельское хозяйство изображаются как враги животных. Энгельке объясняет свои причины в видео издателя, указывая, что оригинальная "Школа Кроликов" несколько устарела, старомодна и не вписывается в нынешние времена. Ее версия фокусируется на разнообразии, включительности, юморе и уважении.

Реакция была неоднозначной, как показывают комментарии на онлайн-платформах для книг. Некоторые осуждают ее как полное искажение, книгу-пропаганду и "худшую детскую книгу когда-либо созданную". Другие хвалят ее как замечательную детскую книгу, красиво оформленную и передающую сильную идею.

Однако правнук Сикстуса Ульрих Кнебель недоволен. "Она должна была оставить это в покое", - говорит он. "Энгельке просто не писатель, как Сикстус". По его мнению, ясно, что издатель больше заботился о внимании и прибыли, чем об artistic integrity.

Рокке также не нравится "новая Школа Кроликов". "Стихи не очень мелодичны", - говорит она. "Оно не очень похоже на оригинальную Школу Кроликов".

В честь столетия книги была опубликована специальное издание "Школы Кроликов" в Нидерландах, позволяя голландским детям насладиться классической историей. С другой стороны, в этом году празднования свежая интерпретация истории комиком Анке Энгельке вызвала споры в голландских литературных кругах.

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