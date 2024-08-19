Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиНидерланды

Столетия воспитания кроликов: новый взгляд вызывает споры

Родное детское произведение 'Школа зайцев' вот уже столетие является бестселлером. В этот раз к освещению столетия присоединилась комик Анке Энгелке, что, впрочем, вызвало неоднозначную реакцию.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Воздействие в детской: "Школа Зайца" Альберта Сикстуса (1892-1960) по-прежнему зачаровывает
Воздействие в детской: "Школа Зайца" Альберта Сикстуса (1892-1960) по-прежнему зачаровывает

- Столетия воспитания кроликов: новый взгляд вызывает споры

"Маленькие зайчики", говорит Мама-Кролик, "последний раз вытрите свой носик этим листом капусты, который служит носовым платком! Теперь возьмите доску, карандаш и учебник!" Этот стишок был знаком уже не одному поколению, открывая веселый школьный день в "Школе Кроликов". Теперь эта любимая детская книга Альберта Сикстуса (1892-1960) отмечает свой 100-летний юбилей.

По данным издательства Thienemann-Esslinger Verlag, было продано более 2,5 миллионов экземпляров в различных изданиях, с переводами на английский, латинский и многочисленные диалектные версии. Однако свежая интерпретация известного автора вызвала споры в этом юбилейном году.

История Хэзе Ханс и Хэзе Гретхен

Давайте совершим путешествие в прошлое: Альберт Сикстус, тогда учитель в саксонском городе Кирхберг, написал эти строки за одну ночь в конце апреля 1922 года. Прошло почти два года, прежде чем книга увидела свет.

Летом 1924 года, точная дата неизвестна, согласно издательству Esslinger Verlag и архиву Альберта Сикстуса, книга была опубликована с иллюстрациями Фритца Коха-Гота. С тех пор она стала любимой сказкой на ночь для многих семей.

История рассказывает о Хэзе Ханс и Хэзе Гретхен, которые идут в школу, прощаясь со своей мамой. Уроки включают ботанику, роспись яиц, историю животных, музыку и спорт.

Ханс, в частности, показывает свою озорную сторону, что приводит к выговору от учителя. В ранних изданиях учитель изображался с тростью, в то время как в новых версиях он тянет уши Хэнса. На обратном пути крольчата обманывают лису и наслаждаются вкусным ужином со своими любящими родителями: "Капуста, листья кресс-салата, они даже съели второе!"

"Стихи имеют приятную мелодию и легко читаются", - объясняет Анья Рокке, разъясняя, почему книга продолжает очаровывать нас. "Рассказы, которые повествуют в стихах, очень трогательны и имеют образовательную ценность". Рокке уже некоторое время возглавляет празднование Сикстуса в его родном городе. Улица носит его имя, табличка отмечает его бывшее место жительства, и Рокке организует чтения и выставки. Архив Сикстуса, первоначально базировавшийся в восточной Саксонии в Котмаре, также планирует переехать в Кирхберг.

Иллюстрации Коха-Гота сыграли значительную роль в успехе книги, согласно Ульриху Кнебелю, директору архива Альберта Сикстуса и его правнуку. Рисовка была уникальной, иногда даже преувеличивая безобидные стихи.

"Были изображены вещи, которые даже не упоминались в стихах", - объясняет Кнебель. "Именно там карикатурист Кох-Гота действительно сиял". Это добавило элемент очарования и интриги, даже для взрослых.

"Школа Кроликов" становится корпоративной

С тех пор "Школа Кроликов" превратилась в успешную франшизу с многочисленными спин-оффами и фильмом. Чтобы отметить это событие, комик Анке Энгельке решила дать свою интерпретацию, вызвав скандал весной.

В версии Энгельке лиса - веган и лучший друг кроликов, а люди и сельское хозяйство изображаются как враги животных. Энгельке объясняет свои причины в видео издателя, указывая, что оригинальная "Школа Кроликов" несколько устарела, старомодна и не вписывается в нынешние времена. Ее версия фокусируется на разнообразии, включительности, юморе и уважении.

Реакция была неоднозначной, как показывают комментарии на онлайн-платформах для книг. Некоторые осуждают ее как полное искажение, книгу-пропаганду и "худшую детскую книгу когда-либо созданную". Другие хвалят ее как замечательную детскую книгу, красиво оформленную и передающую сильную идею.

Однако правнук Сикстуса Ульрих Кнебель недоволен. "Она должна была оставить это в покое", - говорит он. "Энгельке просто не писатель, как Сикстус". По его мнению, ясно, что издатель больше заботился о внимании и прибыли, чем об artistic integrity.

Рокке также не нравится "новая Школа Кроликов". "Стихи не очень мелодичны", - говорит она. "Оно не очень похоже на оригинальную Школу Кроликов".

В честь столетия книги была опубликована специальное издание "Школы Кроликов" в Нидерландах, позволяя голландским детям насладиться классической историей. С другой стороны, в этом году празднования свежая интерпретация истории комиком Анке Энгельке вызвала споры в голландских литературных кругах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.
Культура

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.

Обнаружены новые сведения об известном событии, когда Королева и Дэниел Крейг вместе блистали на Олимпиаде 2012; фильм о Бонде стал вдохновляющей силой.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навстречу 'Among Us', Тео расстроен, так как шок, который он приготовил для Бритты, полностью...
Культура

Сегодня мыльные оперы показывают свои истории.

14:10, Первый канал: Красные розы - Сегодня мыльные оперы показывают свои истории. Карла в унынии после того, как Йоханна жестко раскритиковала ее фуд-трак в публичном пространстве. Но когда Карла узнает причину резкой критики Йоханны, они находят общий язык. Сотрудник отеля подвергается нападению после того, как публично поцеловал своего парня.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Красные розы" и "Буря любви
Культура

Начало деятельности после летнего перерыва

Пылкие Бутоны и Безумный Объятье Любви - Начало деятельности после летнего перерыва Немецкие мыльные оперы "Красные розы" (с 2006 года) и "Буря любви" (с 2005 года) вернулись, завершив трехмесячный летний перерыв в понедельник днем (19 августа). Они вернулись в своем первоначальном формате, после того как планы

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.
Главные темы

Ключевые компоненты предлагаемой СРП включают финансирование помощи в области отопления и финансовую помощь производителям полупроводников.

Основные выделения из Фонда климата и трансформации (ФКТ) в 2025 году включают в себя государственную финансовую поддержку замены котлов и привлечение производителей полупроводников в Германию. Согласно проекту финансовой стратегии ФКТ, полученному AFP в понедельник, сумма 14,35 миллиарда евро...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
После пересечения автомобилем центральной полосы, оба полосы А8 были закрыты.
Федеральные земли Германии

Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8.

- Тяжелое транспортное средство прорвало барьер на трассе А8. В результате инцидента с участием крупного грузовика на автостраде 8 в районе Мисбаха временно закрыты две полосы. По данным полиции, 12-тонный полуприцеп, груженный печеньем, неожиданно съехал с дороги в Иршбергене. Грузовик затем пробился через разделительное ограждение и застрял. В результате, левая

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Памятник Морским силам защиты Германии в-Свакопмунде добивается сноса потомками нама и герERO.
Панорама

Намибия поразительно похожа на Германию.

Намибия поразительно похожа на Германию. Почти как в Германии: здания в стиле Пфальца, выстроившиеся в ряд с деревянными домами - и все это в Намибии. Улицы знакомы: улица Людериц принадлежит Вуermannхаусу, построенному для немецкого судовладельца в 1894 году. В нескольких шагах отсюда находится бывший имперский окружной суд, расположенный на углу

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.
Политика

В процессе перехода на пост президента, Байден, как ожидается, будет выступать за Харриса, символизируя преемственность лидерства демократов.

Джо Байден структурно подготавливает свои важные речи как президент, собираясь с самыми доверенными советниками в Кампе Давиде, минимизируя внешние помехи для их коллективной генерации и ревизии процессов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно