- Стоимость топлива для дизельных автомобилей упала до самой низкой отметки с конца 2021 года.

Продолжительное снижение цен на топливо сохраняется, в результате чего дизельное топливо стоит столько же, сколько и в конце 2021 года. Согласно данным ADAC, бензин Е10 также приближается к ценам до начала конфликта на Украине. Более того, в среднем по стране дизельное топливо продавалось по цене 1,553 евро за литр во вторник, что не наблюдалось с 31 декабря 2021 года. Цены снизились на значительные 1,7 цента за неделю. Кроме того, бензин Е10 супер обвалился на 3,0 цента до 1,650 евро за литр, что не наблюдалось с 7 января 2022 года.

Цены на топливо снижаются уже несколько недель. Цены на топливо достигли пика в начале июля, с тех пор дизельное топливо подешевело примерно на 13 центов, а бензин Е10 - на около 14 центов. Стоит отметить, что цены на дизельное топливо вернулись к уровням 2021 года, несмотря на рост цены на CO2, которая напрямую отражается на ценах на топливо. После начала войны на Украине цены на дизельное топливо резко выросли из-за увеличения импорта из России.

Продолжится ли этот нисходящий тренд цен на топливо, в значительной степени зависит от развития цен на нефть. В последнее время цены на нефть снижаются, но не ясно, сохранится ли эта тенденция, считает эксперт ADAC по рынку топливаChristian Laberer. "Возможен сценарий, при котором Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на предстоящем заседании, что может стимулировать спрос на сырую нефть". Также напряженность на Ближнем Востоке может обостриться, что приведет к росту цен на нефть.

Кроме того, в ближайшие недели и месяцы на цены на дизельное топливо будет влиять сезонный фактор. Поскольку дизельное топливо и мазут похожи, начало отопительного сезона часто приводит к незначительному росту цен на дизельное топливо. С другой стороны, обычно наблюдается обратный эффект весной.

Снижение цен на топливо может привести к снижению себестоимости производства автомобилей, что может привести к снижению цен для потребителей. Несмотря на снижение цен на топливо, спрос на электромобили продолжает расти, что свидетельствует о смене предпочтений потребителей в пользу более экологичных вариантов.

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