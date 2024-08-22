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ЭкономикаНовостиСтрахование автотранспортных средств

Стоимость страхования автомобилей может увеличиться примерно для 4,7 миллиона страхователей.

 and  Ann Bradley
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Изменение в расчетах о contributions pour les conducteurs d'automobiles: Примерно 9,4 миллиона...
Изменение в расчетах о contributions pour les conducteurs d'automobiles: Примерно 9,4 миллиона владельцев транспортных средств столкнутся с изменениями в определении их страховых взносов.

- Стоимость страхования автомобилей может увеличиться примерно для 4,7 миллиона страхователей.

Примерно 4,7 миллиона автовладельцев в Германии, по данным Ассоциации немецких страховщиков (GDV), столкнутся с повышением страховых премий из-за введения новых региональных категорий. С другой стороны, около 4,7 миллиона водителей могут наблюдать снижение своих премий. Однако около 33 миллионов автовладельцев, скорее всего, не почувствуют никаких изменений.

Чем серьезнее ущерб, тем хуже рейтинг

Введение GDV новых региональных категорий для автогражданской ответственности, полного и частичного страхования привело к такой ситуации. Чем серьезнее ущерб в определенном регионе, тем хуже его рейтинг в соответствующих категориях. Важным фактором является не место, где произошел ущерб, а место регистрации автомобиля.

Для страховщиков региональные категории GDV являются одним из многих факторов ценообразования при определении премий.

Оффенбах и Берлин лидируют по ущербу

Район с самым высоким уровнем ущерба за период исследования был город Оффенбах, за ним следует Берлин. "В обоих городах ущерб почти на 40% выше среднего", - заявил GDV. В результате они попали в самую худшую региональную категорию 12 для автогражданской ответственности. По сравнению с крупными городами с населением более 300 000 человек, Берлин имеет самую высокую общую сумму ущерба.

С другой стороны, район Эльба-Эльстер в Бранденбурге имеет лучшую статистику ущерба, который примерно на 30% ниже среднего. Интересно, что во многих районах Баварии улучшилось. "Здесь 24 района и почти каждый четвертый автовладелец получают более благоприятную категорию", - отмечается.

По всей стране рейтинги для 49 районов с примерно 4,7 миллионами водителей ухудшились. С другой стороны, 59 районов и около 4,7 миллиона водителей получат выгоду от улучшенных региональных категорий.

Страховые компании теперь могут использовать рейтинги

Страховые компании могут использовать рейтинги для новых договоров и существующих договоров с начала следующего страхового года. Однако региональные категории не являются обязательными для расчета премий.

Они могут привести к значительным колебаниям страховых премий в зависимости от региона. Например, портал сравнения Verivox оценил, что в Берлине-Митте автогражданка для Вольво Пассата, управляемого 45-летним холостым человеком с годовым пробегом 15 000 километров, в среднем более чем в два раза дороже, чем в городе Эмден в Восточной Фризии.

В районе Берлина Николасзе страховые премии для этой модели расчета примерно на треть выше, чем в соседнем бранденбургском городе Кляйномахнове.

Введение региональных категорий для страхования автомобилей GDV привело к значительным колебаниям премий, с Берлином и Оффенбахом, имеющими наивысшие показатели ущерба и соответственно, более низкие рейтинги страхования. С другой стороны, районы, такие как Эльба-Эльстер в Бранденбурге и многие регистрационные районы в Баварии, имеют улучшенные рейтинги, что потенциально может привести к более низким страховым премиям.

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