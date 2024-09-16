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Стоимость сахара значительно снижается.

 and  Grigoriy Williams
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Высокая доступность сахара для потребителей.
Высокая доступность сахара для потребителей.

Стоимость сахара значительно снижается.

В последние годы цены на сахар в Германии росли стабильно. Однако на горизонте появилась хорошая новость: ожидается существенное снижение цен. Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka и Netto объявили, что их 1 кг пакет сахара под собственным брендом теперь будет продаваться по 89 центов, что на 50 центов дешевле предыдущей цены в 1,49 евро. Другие крупные супермаркеты и дисконтные магазины также следуют этому примеру, предлагая пакеты по 99 центов этой неделей. Rewe, Penny и Norma также соответствуют этой более низкой цене. Ритейлеры связывают снижение цены с уменьшением затрат на сырье. Кроме того, цены на другие сахарные продукты, такие как пудра и сахар для варенья, также, скорее всего, снизятся.

В целом, цены на продукты питания в Германии выросли из-за инфляции. По данным Федерального статистического управления, в августе 2024 года потребители потратили на 32,4% больше на продукты питания и безалкогольные напитки, чем в 2020 году. Сахар был одним из товаров, цены на которые выросли больше всего - на 82,4% за тот же период.

Данные сервиса сравнения цен Smhaggle показывают, что розничная цена на 1 кг пакет сахара под собственным брендом в январе 2022 года составляла 79 центов во многих крупных магазинах. Однако к декабрю того же года она выросла до 1,49 евро. Ассоциация сахарной промышленности Германии отметила, что основными причинами роста цен были увеличение затрат на энергию, сырье и рабочую силу. В декабре 2023 года внутренний рынок ЕС увидел пик цены на сахар на уровне 856 евро за тонну. Текущий тренд зависит от цен на нефть и отражает прогноз урожая сахарного тростника в странах, таких как Бразилия, Таиланд и Индия.

Несмотря на общий рост цен на продукты питания из-за инфляции, другие крупные супермаркеты и дисконтные магазины, кроме Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka и Netto, также снижают цену на свой сахар под собственным брендом до 99 центов. Кроме того, ожидается, что снижение цен на другие сахарные продукты, такие как пудра и сахар для варенья, принесет облегчение потребителям, сильно пострадавшим от роста цен на сахар.

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