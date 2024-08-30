Стоимость масла постоянно растет.

Цены на масло резко выросли в последнее время, заставляя потребителей готовиться к возможным ударам по кошельку. Об этом сообщили представители отрасли немецкому агентству новостей. "Мы столкнулись с необычайно высокими ценами на масло в официальных котировках, чего мы раньше не видели", - заявил Йёрн Йёргеманн, глава Ассоциации молочной промышленности.

Он объяснил рост цен снижением объемов молока, поставляемого фермерами, и более низким содержанием жира в сырье. При высоком спросе на другие молочные продукты, такие как сыр, жир, необходимый для производства масла, был в дефиците. Кроме того, импорт масла значительно сократился. Ранее "Лебенсмиттель Цайтунг" уже сообщала об этом.

В последнее время цены на масло уже резко выросли. В июле стоимость размалываемого жира выросла почти на 21% по сравнению с предыдущим годом. Йёргеманн не смог назвать точный график или предполагаемый рост цен. "Цена зависит от предложения и спроса, и в конечном итоге розничная цена определяется торговой индустрией", - добавил он. Однако представители торговых сетей хранили молчание по поводу возможного роста цен. Нехватка основных сырьевых материалов существенно влияет на расчеты производства и распределения, согласно управляющему директору Федеральной ассоциации немецкой продовольственной торговли (BVLH), Филиппу Хеннеккес. Представители Aldi Nord, Lidl и Rewe отказались комментировать развитие цен.

По словам Йёргеманна, почти каждый производитель молочной продукции сталкивается с этими необычайно высокими ценами на масло. Сейчас потребители платят за масло столько же, сколько и в течение последнего года.

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