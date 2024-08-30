- Стоимость масла может еще больше возрости.

Недавно цены на масло существенно выросли, что может означать, что потребителям скоро придется немного больше тратить из своих сбережений. Это было подтверждено ассоциациями отрасли для German Press Agency. По словам генерального директора Ассоциации молочной промышленности Бьёрна Бёргermann, "В настоящее время мы наблюдаем необычно высокие цены на блоки масла в официальных котировках, с которым мы никогда раньше не сталкивались".

Он связал этот рост с уменьшением объема молока, поставляемого фермерами, и снижением жирности сырого молока. Из-за высокого спроса на другие молочные продукты, такие как сыр, жира было меньше для производства масла. Кроме того, импортировалось намного меньше масла. Ранее об этой тенденции сообщалось в "Lebensmittel Zeitung".

За последние несколько месяцев цены на масло показали заметный рост. В июле они были примерно на 21% выше, чем годом ранее. Точно когда и насколько потребители будут платить, остается неопределенным, сказал Бёргermann. "Цена определяется предложением и спросом, и розничная цена ultimately устанавливается розничной торговлей". Розничный сектор воздержался от комментариев о возможном росте цен. Филипп Хеннеркес, генеральный директор Федеральной ассоциации немецкой продовольственной торговли (BVLH), сказал, что нехватка определяющих стоимость сырьевых материалов влияет на расчеты в производстве и распределении.

Aldi Nord, Lidl и Rewe отказались комментировать развитие цен.

"Цены всегда колебались"

Федеральная ассоциация немецких молочных фермеров (BDM) сообщила, что оптовые цены на блоки масла уже превысили рекорд 2022 года в 7,95 евро за килограмм. По словам спикера BDM Ханса Фольденауэра, по мере завершения сезона отпусков также снизятся цены на упакованное масло. Эти цифры относятся к ценам, уплачиваемым торговыми компаниями. Потребители могут ожидать роста цен от производителей, которые затем будут переданы им.

Нет признаков окончания этого роста цен в молочной промышленности, сказал Бёргermann. Объем молока, как ожидается, будет уменьшаться еще несколько недель, следуя обычному годовому тренду. Однако он подчеркнул, "Цены всегда колебались".

В настоящее время пачка немецкого масла весом 250 грамм стоит 1,99 евро, согласно данным портала сравнения цен Smhaggle. Цены на масло в прошлом показали значительную волатильность. В 2022 году они достигли цен выше 2,50 евро и упали до 1,39 евро за пачку в 2023 году. По данным Федерального статистического управления, потребители заплатили на 39% больше за масло в июле 2024 года по сравнению с 2020 годом.

Число молочных коров и молочных ферм в Германии сокращается уже несколько лет. В 2023 году насчитывалось еще 3,7 миллиона животных и примерно 50 600 хозяйств.

Ассоциации отрасли подтвердили increase в цене на масло для German Press Agency, соглашаясь с наблюдениями, сделанными Ассоциацией молочной промышленности. Из-за меньшего предложения молока и уменьшения жирности сырого молока цены на блоки масла резко возросли, как сообщает German Press Agency.

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