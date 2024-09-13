Стоимость акций Трампа в социальных сетях значительно возросла после того, как Дональд Трамп заявил, что не будет отгружать свои активы.

Трамп и ключевые фигуры из Media & Technology Group, которой принадлежит Truth Social, получат возможность избавиться от своих акций уже на следующей неделе, как только истечет период блокировки.

На пресс-конференции Трамп опроверг слухи о продаже своих акций, заявив: "Нет, не продаю. Я люблю это."

Эти заявления привели к 25-процентному росту цены акций компании в пятницу днем, что вызвало приостановку торгов из-за волатильности. К концу дня акции выросли на 19%.

Комментируя слухи о своем уходе, Трамп сказал: "Нет, я не ухожу. Они падают потому, что думают, что я ухожу, но я остаюсь."

Согласно документам регулятора, период блокировки истечет 19 сентября, при условии, что цена закрытия акций останется выше $12. Это позволит Трампу продать свои акции. Однако эксперты предупреждают, что продажа значительной части своих акций может потенциально обвалить цену акций.

Неизвестно, планирует ли Трамп продать небольшую часть компании.

В качестве основного акционера Трамп владеет 57% выпущенных акций Trump Media. Его 114,75 миллиона акций были оценены в $1,8 миллиарда на основе цены закрытия предыдущего дня.

Цена акций Trump Media значительно упала в последние месяцы, в основном из-за опасений по поводу предстоящего истечения ограничения периода блокировки и опросов, свидетельствующих о близкой президентской гонке.

Ранее на этой неделе акции резко упали после не впечатляющей дебатной выступления Трампа.

Несмотря на заверения Трампа о том, что он не собирается продавать свои акции, инвесторы продолжают интересоваться потенциальными бизнес-возможностями, что вызывает спекуляции о его инвестиционных стратегиях. С окончанием периода блокировки скоро появится значительная возможность для ключевых фигур в Trump Media & Technology Group инвестировать свои прибыли обратно в компанию.

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