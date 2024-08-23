- Стойкая оборонная ситуация Штутгарта требует немедленной импровизации от Хонеса.

Себастьян Хёнесс столкнулся с внушительным списком отсутствующих игроков. Тренер записал имена футболистов, которые не смогут сыграть в стартовом составе "ВФБ Штутгарт" в новом сезоне Бундеслиги. "Это не то, с чем я часто сталкиваюсь", - заметил Хёнесс, перечислив определенные и потенциальные отсутствия. "Вот в чем вызов", - быстро добавил он, демонстрируя решимость. Несмотря на оборонительные проблемы, Штутгарт начал свою игру против СК Фрайбург в субботу (15:30 по Sky) с приподнятым настроением.

Охота за новым центрбеком в самом разгаре

"Нам придется внести некоторые корректировки", - сказал Хёнесс. Леонидас Стергиу выбыл на несколько недель из-за воспаления позвоночника в пояснице, а Антуан Руаault был вынужден пропустить игру из-за травмы плеча, как объявил тренер. Дан-Аxel Загаду и Йоша Вагноман все еще проходили период восстановления и не были доступны для матча с Фрайбургом. Янник Кейтель также может пропустить дерби из-за проблем с лодыжкой. Максимилиан Миттельштедт был вынужден досрочно завершить тренировку в течение недели. Ситуация с центрбеками в Швабии была критической.

Объясняя необходимость быстрого решения на трансферном рынке для нового центрбека, Хёнесс подчеркнул важность избежать паники. В то же время он должен был найти решение внутри команды.

Шустер впервые вступает в управление Бундеслигой с Фрайбургом

Существовала возможность, что Рамон Хендрикс, недавно перешедший из "Фейеноорда Роттердам", или 20-летний Анри Чейз дебютируют в Бундеслиге. Хёнесс также мог переместить Ангelo Стиллера из полузащиты в оборону, тактика, которая эффективно работала в прошлом сезоне в матче против "Боруссии Дортмунд" со счетом 1:0. Стиллер, которого Хёнесс предпочитает в полузащите в качестве ключевого плеймекера, тем не менее, был надежным вариантом в обороне.

Несмотря на оборонительный кризис в Штутгарте, Хёнесс ожидал "настоящего жесткого боя" в Брайсгау. "СК Фрайбург имеет отличную команду", - сказал он. Хотя в Фрайбурге началась новая эпоха после ухода Кристиана Штрейха, с Юлианом Шустером, принесшим "новое, свежее лицо" на тренерскую скамейку, Хёнесс ожидал, что Шустеру потребуется "немного времени, чтобы адаптироваться" из-за его тесных связей с клубом.

Надежда от встречи с Леверкузеном

Первая игра между Баденом и Швабией уже казалась напряженной. Добавьте нового тренера в Фрайбурге и оборонительные проблемы в Штутгарте, и стало ясно, что на этой игре многое будет поставлено на карту. Хёнесс ожидал "самое сильное сопротивление".

Однако выступление его команды в Суперкубке на прошлой неделе дало ему повод для оптимизма. Хотя матч против двукратного чемпиона Байера Леверкузен закончился поражением в серии пенальти, Штутгарт показал хорошую игру. По словам Хёнесса, его команда была проверена на высоком уровне и доказала свою ценность в различных областях.

Пока не было признаков того, что швабы находились на грани нового спортивного спада. Но у них была трудная задача впереди в Фрайбурге.

Отсутствие защитников заставило Себастьяна Хёнесса изучить трансферный рынок в поисках нового центрбека, учитывая критическую ситуацию с центрбеками в Швабии. Несмотря на травмы и отсутствие игроков, таких как Леонидас Стергиу, Антуан Руаault, Дан-Аxel Загаду, Йоша Вагноман, Янник Кейтель и Максимилиан Миттельштедт, Хёнесс оптимистично смотрит на возможность найти решение внутри команды или предоставить шанс Рамону Хендриксу или Анри Чейзу.

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