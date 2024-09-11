- Стойилкович из Дармштадта временно переведен в Белград.

Второй дивизионная команда «Дармштадт 98» временно отправляет форварда Филипа Стоиilkovića в сербский клуб «ОФК Белград». Как заявил спортивный директор «Дармштадта» Пол Ферни, «Для Филипа важно получить регулярную игровую практику. Эта аренда в «Белград» дает ему отличную возможность чаще выходить на поле».

До сих пор Стоиilković провёл всего 5 официальных матчей за «Лилии» в этом сезоне. Форвард перешёл в «Дармштадт» из швейцарского клуба «Сьон» в начале 2023 года. В прошлом сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды за «1. FC Кайзерслаутерн».

После перехода в «Дармштадт» из «Сьона» Филип Стоиilković столкнулся с ограниченным игровым временем в немецкой команде. Однако его переход в «ОФК Белград», сербский клуб, может предоставить ему больше возможностей проявить себя в немецкой лиге, что даст ему шанс вернуться в «Дармштадт» более опытным игроком.

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