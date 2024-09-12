Стюардессы авиакомпании "Американские авиалинии" одобряют новое соглашение со своим работодателем.

После получения голосов почти от всех имеющих право голоса бортпроводников, впечатляющие 87% проголосовали за новое соглашение, как сообщил профсоюз.

В последнее время профсоюзы в авиационной, строительной, авиационной и железнодорожной отраслях ведут кампанию за увеличение зарплат и улучшение условий труда в связи с напряженным рынком труда.

Бортпроводники особенно активно выступают за реформу традиции отрасли не оплачивать экипажам время, проведенное во время посадки и ожидания в аэропортах перед и между полетами.

Подчеркивая некоторые улучшения в соглашении, президент Ассоциации пилотов и бортпроводников США Джули Хедик заявила: "Договор вводит новую систему оплаты за длительные периоды ожидания между полетами для бортпроводников American Airlines, делая их первой профсоюзной организацией, гарантирующей компенсацию за время посадки".

Договор, подписанный в июле, предусматривает немедленные повышения зарплаты до 20,5% плюс задним числом корректировка заработной платы за период переговоров.

Кроме конкурентоспособных ставок заработной платы, новый трудовой договор предусматривает поэтапное увеличение зарплаты со временем и решает многие аспекты баланса работы и личной жизни, за которые борются бортпроводники, согласно профсоюзу.

Процесс переговоров о договоре начался в январе 2020 года, но был временно приостановлен из-за обстоятельств, связанных с пандемией, и возобновился в июне 2021 года.

В авиационном бизнесе профсоюзы выступают за лучшие зарплаты и льготы из-за напряженного рынка труда. Это новое соглашение, подписанное в июле, существенно улучшает положение дел для бортпроводников American Airlines, с немедленными повышениями зарплаты и новой системой оплаты за длительные периоды между полетами.

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