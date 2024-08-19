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Стерванный супруг вводит токсины - Суд по Ханау

В Ханау разразился трагический судебный процесс: женщине предъявлено обвинение в якобы попытке ускорить кончину её мужа. Возможно, она была измучена заботами о нём.

 and  Michael Bootcampf
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Женщина-подсудимая предстает перед судом в г. Ханау по обвинению в якобы нанесенном вреде своему...
Женщина-подсудимая предстает перед судом в г. Ханау по обвинению в якобы нанесенном вреде своему супругу, страдающему деменцией.

Попытка убийства, судебное разбирательство - Стерванный супруг вводит токсины - Суд по Ханау

Сегодня в Региональном суде г. Ханау предстанет перед судом 63-летняя женщина, обвиняемая в попытке навредить мужу, страдающему деменцией, с помощью отравления. Обвинения указывают на то, что она планировала совершить убийство обманом и причинить тяжкий физический вред.

Согласно заявлениям представителей суда, действия женщины, возможно, были продиктованы отчаянием. Источники указывают на то, что основной мотив предполагаемого преступления - чрезмерный стресс, который она испытывала, ухаживая за мужем, страдающим деменцией.

Оба были успешно спасены бригадами скорой помощи.

В августе 2023 года, в г. Грунодау, район Майн-Кинциг, 63-летняя женщина якобы спланировала и осуществила попытку умерщвления своего 79-летнего мужа. Она якобы растворила не менее 20 потенциально смертельных таблеток в воде, а затем дала эту смесь мужчине. После того, как она сама выпила эту смесь, женщина якобы легла спать рядом с мужем, намереваясь покончить с собой.

Родственники, обеспокоенные тем, что нашли пару без сознания, сразу же вызвали полицию. Спасатели смогли вернуть обоих к жизни. Областной суд Ханау выделил пять дней до конца августа для дальнейшего расследования ситуации.

Женщину, обвиняемую в попытке убийства, считают заботливой опекуншей мужа с деменцией, что подчеркивает трудности, с которыми часто сталкиваются многие женщины в таких ролях. Несмотря на отчаянное положение, ее действия, как считается, были вызваны сильным стрессом и эмоциональным выгоранием.

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