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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Стенергард получил должность министра иностранных дел Швеции

 and  Anne Legman
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Мария Мальмэ Стенерард занимает пост министра иностранных дел Швеции
Мария Мальмэ Стенерард занимает пост министра иностранных дел Швеции

Стенергард получил должность министра иностранных дел Швеции

Неожиданно, Министр миграции Швеции Recently stepped down from her post. В начале нового парламентского срока премьер-министр Кристерссон назначил замену. Бывший руководитель миграционной политики теперь будет представлять Швецию на международной арене.

Бывший министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард стала новым министром иностранных дел страны. Премьер-министр Ульф Кристерссон объявил об этом изменении во время открытия нового парламентского года после летнего перерыва в Стокгольмском парламенте Швеции. Предыдущий министр иностранных дел, Тобиас Биллстрём, неожиданно ушел из политики и объявил об уходе всего за несколько дней до этого.

Как и Кристерссон и Биллстрём, Малмер Стенергард является членом умеренной партии. Эта консервативная партия правила Швецией почти два года в коалиции с Христианско-демократической и Либеральной партиями. Партия Шведских демократов, правоцентристская популистская партия, официально не является частью правительства, но существенно влияет на политические решения и обеспечивает правительству парламентское большинство. Это способствовало ужесточению миграционной политики Швеции.

Малмер Стенергард, 43 года, отвечала за миграцию и убежище с момента образования правительственной коалиции в октябре 2022 года. Ранее она восемь лет была членом парламента Швеции. Ее коллега по партии, Йохан Форссель, который ранее занимал пост министра по сотрудничеству в области развития, займет должность нового министра миграции.

Новый министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард была назначена премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Комиссия, ответственная за международные дела, теперь будет представлять Малмер Стенергард.

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