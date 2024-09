Стенергард получил должность министра иностранных дел Швеции

Неожиданно, Министр миграции Швеции Recently stepped down from her post. В начале нового парламентского срока премьер-министр Кристерссон назначил замену. Бывший руководитель миграционной политики теперь будет представлять Швецию на международной арене.

Бывший министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард стала новым министром иностранных дел страны. Премьер-министр Ульф Кристерссон объявил об этом изменении во время открытия нового парламентского года после летнего перерыва в Стокгольмском парламенте Швеции. Предыдущий министр иностранных дел, Тобиас Биллстрём, неожиданно ушел из политики и объявил об уходе всего за несколько дней до этого.

Как и Кристерссон и Биллстрём, Малмер Стенергард является членом умеренной партии. Эта консервативная партия правила Швецией почти два года в коалиции с Христианско-демократической и Либеральной партиями. Партия Шведских демократов, правоцентристская популистская партия, официально не является частью правительства, но существенно влияет на политические решения и обеспечивает правительству парламентское большинство. Это способствовало ужесточению миграционной политики Швеции.

Малмер Стенергард, 43 года, отвечала за миграцию и убежище с момента образования правительственной коалиции в октябре 2022 года. Ранее она восемь лет была членом парламента Швеции. Ее коллега по партии, Йохан Форссель, который ранее занимал пост министра по сотрудничеству в области развития, займет должность нового министра миграции.

Новый министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард была назначена премьер-министром Ульфом Кристерссоном. Комиссия, ответственная за международные дела, теперь будет представлять Малмер Стенергард.

Читайте также: