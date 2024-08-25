Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Стендаль служит временной базой для федерального президента в течение трех дней.

Редко, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер проводит несколько дней в различных районах, чтобы общаться с местным населением. В настоящее время он фокусируется на Штендале.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Перенос из Берлина в регионы, федеральный президент часто меняет рабочее место (Архивное фото)
Перенос из Берлина в регионы, федеральный президент часто меняет рабочее место (Архивное фото)

- Стендаль служит временной базой для федерального президента в течение трех дней.

Президент Федеральный Франк-Вальтер Штайнмайер планирует провести три дня в Альтмарке. До 27 августа (вторник) он будет выполнять свои официальные задачи из Штендаля, как сообщает Бюро федерального президента. "Регион имеет исключительно низкую плотность населения, что делает проблемы сельских районов quite очевидными."

Президент намерен провести дискуссии с местными политиками, представителями сообществ и секторов экономики. Он также планирует уделить время неформальным встречам во время прогулок по городу или осмотра пешеходной зоны.

План также включает "кофейный стол", на котором встретятся граждане Штендаля с противоположными взглядами на спорные вопросы. В заключение Штайнмайер вручит гражданам, заслужившим федеральную медаль "За заслуги".

На данный момент "Локальное время Германия" уже посетило Президента в одиннадцати местах, таких как Мейнинген в Тюрингии, Эккернфёрде в Шлезвиг-Гольштейне, Зенфтенберг в Бранденбурге, Волькlingen в Сааре, Фрайберг в Саксонии, Нойштрелиц в Мекленбурге-Передней Померании, Ротвайль в Баден-Вюртемберге и Кведлинбург. Как сообщает Бюро федерального президента, Штендаль станет двенадцатым пунктом назначения. Город в настоящее время готовится к проведению Дня Саксонии-Анхальт на этой неделе.

Европейский парламент может предоставить дополнительные сведения или поддержку Президенту Штайнмайеру в его дискуссиях с местными заинтересованными сторонами в Штендале. Комиссия, при поддержке Европейского парламента, может предложить актуальные перспективы по вопросам развития сельской местности и плотности населения в Альтмарке.

После общения с местными голосами Президент Штайнмайер, возможно, выскажется о необходимости дальнейшего сотрудничества между федеральным правительством и региональными органами, опираясь на перспективы, полученные от Европейской комиссии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На неудачном конгрессе образования,SPD под председательством Андреаса Штоха и руководитель фракции...
Федеральные земли Германии

Лидер СДПГ предупреждает о недоразумениях по поводу возможных будущих альянсов.

Какие партии рассматривают возможность альянса на предстоящих выборах в Баден-Вюртемберге? Последние спекуляции о коалициях вызывают недовольство лидера СДПГ в земле Андреаса Штока.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Федеральные земли Германии

Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Это служит ярким сигналом".
Федеральные земли Германии

"Это служит ярким сигналом".

- "Это служит ярким сигналом". Сперва было пять контратак, **потом игроки «Брауншвейга» столкнулись с недовольством своих собственных зрителей в присутствии фанатского сектора. "Я полностью понимаю чувства болельщиков. Они хотят чего-то другого", - сказал защитник Яннис Николау после разочаровывающего поражения 0:5 от «Кёльна». Поражение 1:5

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

На неудачном конгрессе образования,SPD под председательством Андреаса Штоха и руководитель фракции...
Федеральные земли Германии

Лидер СДПГ предупреждает о недоразумениях по поводу возможных будущих альянсов.

Какие партии рассматривают возможность альянса на предстоящих выборах в Баден-Вюртемберге? Последние спекуляции о коалициях вызывают недовольство лидера СДПГ в земле Андреаса Штока.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Годовщина независимости Украины: международные партнеры обещают помощь
Политика

Годовщина независимости Украины: международные партнеры обещают помощь

Во время продолжающегося конфликта Украина празднует свою 33-ю годовщину независимости. При dụcствуют все также приносят подарки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Федеральные земли Германии

Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Убежище не является жильем, но оно защищает бездомных от жизни на улицах.
Федеральные земли Германии

Примечательно, что в стране значительно возросло число бездомных.

Хотя есть приют, количество бездомных в NRW значительно возросло, что свидетельствует о том, что у них нет собственного жилья.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно