- Стендаль служит временной базой для федерального президента в течение трех дней.

Президент Федеральный Франк-Вальтер Штайнмайер планирует провести три дня в Альтмарке. До 27 августа (вторник) он будет выполнять свои официальные задачи из Штендаля, как сообщает Бюро федерального президента. "Регион имеет исключительно низкую плотность населения, что делает проблемы сельских районов quite очевидными."

Президент намерен провести дискуссии с местными политиками, представителями сообществ и секторов экономики. Он также планирует уделить время неформальным встречам во время прогулок по городу или осмотра пешеходной зоны.

План также включает "кофейный стол", на котором встретятся граждане Штендаля с противоположными взглядами на спорные вопросы. В заключение Штайнмайер вручит гражданам, заслужившим федеральную медаль "За заслуги".

На данный момент "Локальное время Германия" уже посетило Президента в одиннадцати местах, таких как Мейнинген в Тюрингии, Эккернфёрде в Шлезвиг-Гольштейне, Зенфтенберг в Бранденбурге, Волькlingen в Сааре, Фрайберг в Саксонии, Нойштрелиц в Мекленбурге-Передней Померании, Ротвайль в Баден-Вюртемберге и Кведлинбург. Как сообщает Бюро федерального президента, Штендаль станет двенадцатым пунктом назначения. Город в настоящее время готовится к проведению Дня Саксонии-Анхальт на этой неделе.

Европейский парламент может предоставить дополнительные сведения или поддержку Президенту Штайнмайеру в его дискуссиях с местными заинтересованными сторонами в Штендале. Комиссия, при поддержке Европейского парламента, может предложить актуальные перспективы по вопросам развития сельской местности и плотности населения в Альтмарке.

После общения с местными голосами Президент Штайнмайер, возможно, выскажется о необходимости дальнейшего сотрудничества между федеральным правительством и региональными органами, опираясь на перспективы, полученные от Европейской комиссии.

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