Стефани Гизингер влюблена в своего нового парня.

Птицы стаи водятся с птицами. Итак, Стефани Гизенгер, победительница "Германии NEXT TOPMODEL" в 2014 году, сейчас встречается с мужчиной-моделью. Он настоящий красавчик, 27-летняя Стефани восторженно отзывается о своем бойфренде.

Стефани Гизенгер не скрывает своих чувств к новому бойфренду. В своем подкасте "G Spot" она открыто говорит о своих отношениях. Название эпизода "Мой новый горячий бойфренд и другие вопросы о отношениях" все говорит само за себя. Но даже когда подписчик спрашивает о ее личной жизни, Гизенгер не может удержаться от томных слов.

"В данный момент все замечательно. Я не встречаюсь с другими, я в отношениях. Я счастлива, и все. Я жду всех заголовков, так что пожалуйста, напишите, что он очень сексуальный", - говорит она четко.

Ее партнер сначала нервировал ее и "заводил", как объясняет 27-летняя Стефани. Она была так нервной, что даже не могла пить перед ним: "Я боялась, что сделаю что-то странное". Но теперь, говорит она, она "самый странный человек на Земле перед своим бойфрендом".

Ее бойфренд не чужой

Гизенгер не называет имени своего нового бойфренда, но внимательные подписчики, возможно, уже догадались. В июне она дала первый намек на своей странице в Instagram с интимной фотографией, на которой еще не было видно его лица. Через несколько дней она перепостила фотографию в своей истории, на которой видно, как она обнимается с темноволосым мужчиной.

Мужчина, в вопросе, - Армандо Майр. 32-летний Армандо также является моделью и имеет более 100 000 подписчиков в Instagram. Двоих видели обнимающимися в аэропорту в июле.

Гизенгер победила в девятом сезоне "Германии NEXT TOPMODEL" в 2014 году и с тех пор сделала себе имя в fashion-индустрии. С 2014 по 2022 год она была в семилетних отношениях с британским YouTuberом Маркусом Батлером. После этого, как сообщается, она встречалась с Джереми Стибом, сыном бывшего теннисиста Карла-Уве Стиба, в течение некоторого времени.

Гизенгер затронула в своем подкасте темы, помимо своих отношений, демонстрируя свою открытость по разным аспектам своей жизни. Несмотря на намеки в своих постах в Instagram, Гизенгер предпочитает держать личность своего бойфренда Армандо Майра в секрете, сосредоточившись на их общих переживаниях, а не на его славе.

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