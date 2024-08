- Стефан Рааб возвращается с телешоу.

Стефан Рааб молчал долгое время. В течение многих лет ничего не происходило, кроме фотографии в его аккаунте Instagram "therealstefanraab". То есть, до марта этого года. Внезапно появились три поста, намекающие на возвращение телебога с поддержкой Элтона. Вскоре стало ясно: Рааб снова выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира Регины Хальмич 14 сентября. Но это все?

Похоже, нет. Бой против Регины Хальмич кажется всего лишь началом того, что у культового развлекателя на уме. Типично для Рааба, якобы у него есть козырь в рукаве, и это якобы новая телепередача.

Вместе с телеканалом RTL, который также будет транслировать бой, 57-летний Рааб якобы работает над телешоу. Как сообщает газета "Бильд", Рааб хочет вернуться на телевидение через девять лет после своего ухода, видимо, под влиянием соревновательных мотивов. Якобы Стефан Рааб не доволен своим преемником в легендарном шоу "TV Total", Себастьяном Пуффафом. Комедиант Оливер Похер намекнул на подобное в своем подкасте "Die Pochers: Frisch recycelt": "Этот 'TV-Total' шип глубоко сидит в нем".

Стефан Рааб недоволен Себастьяном Пуффафом

Новое телешоу якобы начнется уже в среду, 18 сентября, в 20:15 на RTL - в то же время, что и "TV Total" на ProSieben. Рааб вел это шоу в течение 16 лет с 1999 по 2015 год, но якобы все еще был вовлечен в него за кулисами до 2023 года. THEN THERE WERE RUMORS OF DISAGREEMENTS BETWEEN HIM AND PUFPAFF, LEADING TO STEFAN RAAB'S WITHDRAWAL.

Источник из производства сказал "Бильд", что "то, что делает Стефан сейчас, - это ясное заявление войны. Не только между Раабом и его преемником, но и между станциями. Стефан атакует своего собственного ребенка". Газета также сообщает, что группа "Heavytones" из "TV Total" ушла с ProSieben после 20 лет и уже подписала контракт с RTL.

Пока RTL молчит об этих спекуляциях и ссылается только на предстоящий бой, но не опровергает слухи.

