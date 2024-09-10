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Stellantis инициирует отзыв более 1,2 миллионов автомобилей Ram из-за проблемы с программным обеспечением тормозной системы.

Производитель автомобилей Stellantis инициирует отзыв примерно 1 227 808 моделей Ram 1500 в соответствии с Администрацией по безопасности дорожного движения по причине программного дефекта, затрагивающего систему предотвращения блокировки колес автомобиля.

 and  Melissa Williams
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Stellantis инициирует отзыв более 1,2 миллионов автомобилей Ram из-за проблемы с программным обеспечением тормозной системы.

Автомобили, которые подлежат отзыву, включают отобранные 2019, 2021-2024 Ram 1500 пикапы, как объявил NHTSA в заявлении в субботу.

По данным Stellantis, изучение отзывов клиентов выявило возможные проблемы с 2019 и 2021-2024 Ram 1500 пикапами, которые, возможно, были оснащены программным обеспечением модуля ABS, которое может случайно отключать систему электронной стабилизации (ESC).

Stellantis пояснил, что если система ESC отключится, это не повлияет на основную функцию торможения. Кроме того, при запуске автомобиля загораются индикаторы ABS, ESC, Adaptive Cruise Control и Forward Collision Warning, чтобы показать, что эти системы временно недоступны.

Дилеры предоставят бесплатное обновление программного обеспечения для системы ABS.

Stellantis не сообщает о каких-либо связанных инцидентах или авариях.

Отзыв следует за предыдущим отзывом в июне, затронувшим примерно 158 000 пикапов Ram 2500.

В другом вопросе NHTSA также объявил, что Stellantis отзывает определенные 2020-2024 Jeep Gladiator и 2018-2024 Jeep Wrangler из-за панели приборов, которая может подвергнуться внутреннему короткому замыканию и неисправности.

Проблема с программным обеспечением модуля ABS пикапов Ram 1500 может потенциально повлиять на бизнес-операции Stellantis из-за необходимости обновления программного обеспечения и отзыва.

Stellantis призывает своих бизнес-партнеров подготовиться к предстоящим процессам обновления программного обеспечения и отзыва для затронутых моделей Ram 1500 и Jeep.

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