- Статус чемпионов чемпионов мира гарантирован на четыре года.

Известные Соревнования в Котбусе, расположенные на периферии Олимпийских игр в Париже, вновь получили престижный титул этапа Кубка мира от Исполнительного комитета Международной федерации гимнастики (FIG) на период с 2025 по 2028 год. Это престижное мероприятие состоится с 20 по 23 февраля 2025 года в Лотарингской арене. FIG объявила об этом на своем официальном сайте.

Впоследствии серия Кубка мира будет включать шесть событий, что на два больше, чем нынешние четыре. К Котбусу в этой серии присоединятся Баку, Доха, Каир, Анталья и Осиек. Кроме того, будет проведено пять Кубков мира по вызовам. С 1979 года эти соревнования регулярно проводятся в Котбусе. В этом году в них приняли участие более 300 спортсменов из 73 стран, побив предыдущий рекорд посещаемости.

Город Котбус, известный своими длительными гимнастическими соревнованиями, снова примет этап Кубка мира с 2025 по 2028 год, как объявила FIG. В серии 2025 года Котбус будет присоединен другими городами, что еще больше расширит серию Кубка мира.

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