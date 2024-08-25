- Статистика участия в художественном мероприятии "Стролл" в Хемнице

Ежегодное событие в Цвиккау, получившее название "Begehungen" Арт-фестиваль, превзошло само себя по количеству посетителей. Примерно 8000 человек посетили мероприятие в Цвиккау, за исключением события в Тальхайме 2022 года, которое смогло собрать более многочисленную толпу за счет своего более длительного проведения в течение выходных.

Представитель фестиваля Ларс Нойенфельд поделился, что они были удивлены неожиданным наплывом посетителей после первоначальных 5000 посетителей в первый уик-энд. К удивлению, каждую рабочую неделю после этого к мероприятию присоединялось еще несколько сотен человек.

В этом году фестиваль открылся, отмечая 35-летие мирной революции. Коллекция из 22 современных произведений искусства, представляющих различные формы сопротивления и критику общества, была представлена. Эти произведения объединили местные, латиноамериканские, восточноевропейские и ближневосточные перспективы, представленные в виде инсталляций, картин, графики, скульптур, перформансов, видео и звукового искусства.

Возбуждающие планы на будущее

С момента своего основания в 2003 году "Begehungen" оживил заброшенные структуры, превратив их в краткосрочные галереи современного искусства. В этом году в качестве места был выбран когда-то спорный старый школьный building. В духе мирной революции 1989/90 годов эта самая школа стала местом для модели школы Цвиккау, предлагая альтернативу коммунистической школе DDR.

Если Цвиккау получит титул Культурной столицы Европы в следующем году, организаторы "Begehungen" планируют грандиозное событие, охватывающее несколько недель. Раскрывать местонахождение пока невозможно, но, как заверил представитель фестиваля, мы, скорее всего, получим обновление в ближайшие недели.

Представители фестиваля в настоящее время изучают записи посетителей с события в Тальхайме 2022 года, которое посетило больше людей, чем когда-либо прежде. Посетители Арт-фестиваля "Begehungen" имеют возможность увидеть подробные записи посетителей, предоставляющие ценные сведения о растущей популярности фестиваля за годы.

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