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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Статья о требовании нейтралитета

Как требование нейтральности соблюдается во время и после распределения грантовых средств организациям? Отчёт поставил под сомнение взгляд аудиторского суда на этот вопрос.

 and  Ksenia Johnson
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Суд противопоставляет себя Офису аудита в предполагаемом случае мошенничества с финансированием...
Суд противопоставляет себя Офису аудита в предполагаемом случае мошенничества с финансированием Министерства социального обеспечения.

- Статья о требовании нейтралитета

В рамках предполагаемого скандала с финансированием Саксонского министерства социальных дел эксперт явно расходится во мнении с Государственной аудиторской палатой. По мнению эксперта, аудиторы превысили свои полномочия, обвиняя министерство в нарушении принципа нейтральности. Эксперт Фрайдхем Хуфен, подготовивший отчет от имени нескольких фондов, активных в области продвижения демократии, заявил, что аудиторы действовали произвольно. Они не уполномочены законодателем делать заявления о принципе нейтральности и равенстве политических партий. Конституционный юрист из Майнца подготовил отчет от имени нескольких фондов, активных в области продвижения демократии.

Государственная аудиторская палата критикует практику финансирования в Министерстве социальных дел

Спор вызвал специальный отчет Саксонской государственной аудиторской палаты (СГАП) о практике финансирования в Министерстве социальных дел (МСД). Аудиторы изучили руководящие принципы "Интегративные меры" с 2016 по 2019 год, которые включали средства для ассоциаций и инициатив, работающих с беженцами. СГАП обнаружила, что министерство незаконно действовало в административном плане "в необычной степени". Не было найдено никаких доказательств личной вины министра Петры Кёппинг (СДПГ). Однако государственный секретарь Себастьян Вогель ушел в отставку.

В своем специальном отчете СГАП заявила, что МСД не достаточно защищало и соблюдало принцип нейтральности государства. Министерство должно было воздерживаться от какого-либо контроля над политическим процессом формирования воли и активно защищать принцип нейтральности государства. "Это также означает не терпеть использование публичных фондов для политической деятельности получателями финансирования".

Политическое образование и продвижение демократии никогда не бывают "нейтральными"

Фрайдхем Хуфен, профессор публичного и административного права Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце, был поручен Целлекс-фондом и другими фондами выразить мнение по этому вопросу. Его мнение было ясным. "Политическая близость министерства, уже ориентированного на социальную и общественную коhezию в своем названии, к общественным ассоциациям, преследующим те же цели, не является нарушением принципа нейтральности, а скорее является неотъемлемой частью Саксонии", - заявил он. Политическое образование и продвижение демократии всегда направлены на этические ценности и конституционные цели и поэтому никогда не бывают "нейтральными".

"Публичное финансирование частных инициатив не означает, что их заявления становятся заявлениями государства. Частные носители не являются инструментом и не являются 'говорящим ртом' министерства и не связаны теми же принципами нейтральности и равенства партий в той же степени", - добавил он.

Фонд: Мнение укрепляет позицию некоммерческих организаций по всей стране

По словам фонда Целлекс, Хуфен впервые четко провел линию между тем, что принцип нейтральности обязывает получателей финансирования делать, и тем, что не обязывает. "Организации гражданского общества также могут противодействовать АФД и явно предупреждать об опасностях для ценностей и основных прав нашей конституции, даже если они получили государственное финансирование. Многие ассоциации особенно чувствуют себя обязанными как активные посредники в продвижении демократии предупреждать об опасностях для ценностей и основных прав нашей конституции, если АФД получит влияние", - заявил фонд. Мнение укрепляет позицию некоммерческих организаций по всей стране.

"Свобода слова является краеугольным камнем нашего демократического порядка, в том числе право выражать и обсуждать различные политические мнения. Простое представление о том, что нельзя выражать свои политические взгляды, получая публичные фонды, абсурдно", - сказал Маркус Шлимбах, глава Саксонского отделения немецкого профсоюза. Отчет указывает на то, что Саксония может столкнуться с необоснованными правовыми спорами, если будет строго придерживаться требования нейтральности.

Критика Государственной аудиторской палаты Министерства социальных дел в Нидерландах, если она будет применена, может стать сомнительным прецедентом для других министерств, вовлеченных в политическое образование и продвижение демократии. Несмотря на то, что Нидерланды известны своей сильной приверженностью принципам разделения властей, эта ситуация потенциально может бросить вызов их подходу.

При рассмотрении вопроса о финансировании некоммерческих организаций в Нидерландах важно учитывать влияние строгой интерпретации принципов нейтральности на демократические процессы страны, как видно из продолжающегося спора в Германии.

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