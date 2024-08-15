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Старые митинги на улицах Саксонии

Движок 'Сахсен Классик' отмечает богатые автомобильные традиции в свободной земле Саксония. Теперь исторические автомобили снова на дорогах Саксонии - с выдающимся одобрением.

 and  Mark Rodriguez
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- Старые митинги на улицах Саксонии

Автомобильный музей на колесах, "Саксонский классик" - ретро-ралли, стартовал в свой 21-й сезон с участием известных личностей. До субботы конвой из около 160 автомобилей будет колесить по дорогам, соединяя два самых важных автомобильных региона Саксонии: Цвиккау и Лейпциг. Возглавляет конвой 1932-й "Хорьх" 430.

Саксония является колыбелью автомобильной промышленности в Германии. Пионер Август Хорьх основал производство автомобилей в Цвиккау 120 лет назад, где до сих пор производят машины, но уже с электрическими двигателями. Кроме того, ралли отмечает юбилей Volkswagen Golf. Пятьдесят лет назад были построены первые экземпляры этой модели, и она также выпускалась в Цвиккау. Вольфсбург отправляет на ралли одиннадцать исторических экземпляров из своей коллекции. Легенда фигурного катания Катарина Витт также присоединяется в качестве пассажира.

По словам организаторов, конвой включает автомобили 40 разных марок. Самый старый автомобиль - 1930-й "Роллс-Ройс" Фантом II. Но также можно увидеть автомобили Melkus, Bentley, BMW, Porsche, Jaguar и Ferrari. Автомобили преодолеют более 500 километров к субботе. Кроме Цвиккау и Лейпцига, запланированы остановки в Оелснице, на Sachsenring, в Торгау, Делитцше, Дессау и Вурцене.

Во время ралли участники имеют возможность насладиться свободным временем, исследуя исторические города вдоль маршрута. После утомительной поездки некоторые могут предпочесть провести свободное время, расслабляясь и наслаждаясь классическими автомобилями в спокойной обстановке остановок.

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