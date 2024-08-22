Откровение эпохи Средневековья - Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

В самом сердце исторического города Штендаля теперь можно погрузиться в 12-й век на рыночной площади с помощью современной технологии дополненной реальности. Просто отсканируйте QR-код с помощью своего мобильного устройства, и рыночная площадь появится на своем первоначальном месте так, как она была в те времена.

Эта рыночная площадь, известная как домус меркаторум, является самой старой среди тех, что расположены севернее Альп, как было объявлено Управлением по делам наследия и археологии земли Саксония-Анхальт. Ее руины были обнаружены во время реконструкции рыночной площади Штендаля в 2015 и 2016 годах.

Как выразился мэр Бастиан Зилер, "Теперь посетители могут погрузиться в прошлое этой рыночной площади. Когда речь идет о истории, важно показать ее настоящий образ. Все знают рыночную площадь, но немногие знают о самой рыночной площади".

Увидьте историю через свой телефон

Строительство рыночной площади, по оценкам, было завершено в 1178 году. Она имела длину 60 метров и ширину 9,20 метров, с двумя рядами по 15 магазинов с каждой стороны стены. Каждый магазин имел почти квадратное пространство пола площадью около 3,4 метра с каждой стороны, доступ к которому осуществлялся через узкую дверь шириной 0,51 метра. Магазины на первом этаже, не имеющие окон, использовались как склад, рабочее место и жилое помещение для торговцев, которые выставляли свои товары на столах снаружи своих заведений. Каждый магазин имел очаг для обогрева.

Археологические находки и исторические записи свидетельствуют о том, что рыночная площадь также имела верхний этаж, скорее всего, построенный из кирпича, и превращающийся в просторный зал с окнами. Этот этаж был специально предназначен для торговли роскошными товарами, такими как ткани и меха. Его крыша была крыта черепицей.

К 16-му веку оставшиеся части рыночной площади были снесены, и последующие здания не сохранили никаких остатков кирпичной конструкции, что привело к ее полному забвению.

Приложение дополненной реальности было разработано компанией GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft mbH Stendal в сотрудничестве с городом Штендалем и Управлением археологии земли Саксония-Анхальт на основе данных археологии и исторических записей.

Домус Меркаторум, название, данное Управлением по делам наследия и археологии земли Саксония-Анхальт, находится в муниципалитете Штендаля. Теперь посетители Штендаля могут исследовать эту историческую рыночную площадь с помощью современной технологии дополненной реальности благодаря сотрудничеству между компанией GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft mbH Stendal, городом Штендалем и Управлением археологии.

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