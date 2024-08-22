Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

Учреждение розничной торговли с религиозноподобной преданностью потребительству не было современным открытием. Такое 'храмовское учреждение' уже существовало в Стендале более 800 лет назад. Сейчас оно предлагает цифровой доступ кVisitor посетителям с помощью современной технологии.

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Взаимодействие с вашим телефоном - открывает slightly больше ясности о средневековом веке.
Взаимодействие с вашим телефоном - открывает slightly больше ясности о средневековом веке.

Откровение эпохи Средневековья - Старый магазин в Стендале переходит на цифровую трансформацию

В самом сердце исторического города Штендаля теперь можно погрузиться в 12-й век на рыночной площади с помощью современной технологии дополненной реальности. Просто отсканируйте QR-код с помощью своего мобильного устройства, и рыночная площадь появится на своем первоначальном месте так, как она была в те времена.

Эта рыночная площадь, известная как домус меркаторум, является самой старой среди тех, что расположены севернее Альп, как было объявлено Управлением по делам наследия и археологии земли Саксония-Анхальт. Ее руины были обнаружены во время реконструкции рыночной площади Штендаля в 2015 и 2016 годах.

Как выразился мэр Бастиан Зилер, "Теперь посетители могут погрузиться в прошлое этой рыночной площади. Когда речь идет о истории, важно показать ее настоящий образ. Все знают рыночную площадь, но немногие знают о самой рыночной площади".

Увидьте историю через свой телефон

Строительство рыночной площади, по оценкам, было завершено в 1178 году. Она имела длину 60 метров и ширину 9,20 метров, с двумя рядами по 15 магазинов с каждой стороны стены. Каждый магазин имел почти квадратное пространство пола площадью около 3,4 метра с каждой стороны, доступ к которому осуществлялся через узкую дверь шириной 0,51 метра. Магазины на первом этаже, не имеющие окон, использовались как склад, рабочее место и жилое помещение для торговцев, которые выставляли свои товары на столах снаружи своих заведений. Каждый магазин имел очаг для обогрева.

Археологические находки и исторические записи свидетельствуют о том, что рыночная площадь также имела верхний этаж, скорее всего, построенный из кирпича, и превращающийся в просторный зал с окнами. Этот этаж был специально предназначен для торговли роскошными товарами, такими как ткани и меха. Его крыша была крыта черепицей.

К 16-му веку оставшиеся части рыночной площади были снесены, и последующие здания не сохранили никаких остатков кирпичной конструкции, что привело к ее полному забвению.

Приложение дополненной реальности было разработано компанией GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft mbH Stendal в сотрудничестве с городом Штендалем и Управлением археологии земли Саксония-Анхальт на основе данных археологии и исторических записей.

Домус Меркаторум, название, данное Управлением по делам наследия и археологии земли Саксония-Анхальт, находится в муниципалитете Штендаля. Теперь посетители Штендаля могут исследовать эту историческую рыночную площадь с помощью современной технологии дополненной реальности благодаря сотрудничеству между компанией GEO-METRIK Ingenieurgesellschaft mbH Stendal, городом Штендалем и Управлением археологии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно