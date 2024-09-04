- Старолетний труд должен быть компенсирован увеличением пенсионных взносов.

Правительство Предлагает Бонус за Работу После Пенсионного Возраста

Федеральное правительство планирует предложить бонус для лиц, готовых работать после достижения пенсионного возраста. В настоящее время сотрудники могут увеличить будущие пенсионные выплаты, продолжая работать после стандартного пенсионного возраста. В будущем это также будет включать возможность получать эти выплаты в виде единовременной суммы, известной как бонус отсроченной пенсии. Эта инициатива является частью "Инициативы роста", одобренной коалицией "Трафик свет" в июле, и теперь требует обсуждения и утверждения в Бундестаге.

Работать Дополнительный Год, Получить Бонус 22 000 Евро

Этот бонус будет освобожден от налога и будет рассчитываться на основе пенсии, которая была бы выплачена, и сбережений социального страхования, сделанных в течение дополнительного периода работы. Согласно оценкам социальной ассоциации VdK, человек с пенсией в размере около 1600 евро после достижения пенсионного возраста, который работает дополнительный год со средней зарплатой, может получить освобожденную от налогов выплату в размере примерно 22 000 евро.

Выбрать Между Единовременной Выплатой или Более Высокой Ежемесячной Пенсией

Вместо единовременной выплаты сотрудники также могут увеличить свою ежемесячную пенсию, работая дольше. Работа дополнительный год увеличивает пенсию на шесть процентов. Кроме того, предусмотрены дальнейшие увеличения за счет продолжения взносов в пенсионный фонд. Согласно недавнему опросу карьерной сети Xing, более половины людей в возрасте 50 лет и старше могут представить себе работу после пенсионного возраста.

Взносы Работодателя Прямо на Учет Сотрудника

Другая инициатива кабинета министров позволяет работодателям выплачивать свои взносы на пенсию работникам пенсионного возраста непосредственно на их счета по безработице и пенсионному страхованию. Цель состоит в том, чтобы повысить их доход и стимулировать более длительную занятость. Если работодатели не делают эти взносы своим сотрудникам, они все равно должны будут платить взносы на безработицу и пенсионное страхование в фонд.

Хайль и Хабек Подчеркивают Значение Сохранения Квалифицированной Рабочей Силы

Федеральный министр трудаHubertus Heil (СДПГ) заявил в Берлине: "Те, кто хочет добровольно внести свой вклад своими знаниями и навыками, получат выгоду от новых правил. Это значительный шаг вперед для обеспечения опыта квалифицированных работников для нашей экономики". Его коллега по кабинету, федеральный министр экономики Robert Habeck (Зеленые), добавил: "Принятые меры критически важны для экономического развития Германии в связи с демографическими изменениями, так как мы не можем позволить себе потерять знания, навыки и опыт лиц старшего возраста, готовых продолжать работать".

Новые Правила для Срочных Договоров и Пенсии Вдов

Проект закона также включает гибкость в срочных трудовых договорах для лиц, планирующих работать после пенсионного возраста. Кроме того, лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца ("вдовью" или "вдовцовую" пенсию), смогут зарабатывать больше без влияния на свою пенсию. В результате полная занятость на минимальную зарплату во время получения пенсии по случаю потери кормильца будет освобождена от вычетов, согласно Федеральному министерству труда. Согласно оценкам Федерального союза профсоюзов Германии, месячная зарплата в размере 2150 евро в месяц для 40-часовой рабочей недели на минимальную зарплату.

Бонус Будет Выплачиваться через Кабинет

Будущий бонус за работу после пенсионного возраста будет обрабатываться кабинетом федерального правительства, гарантируя плавное внедрение политики.

Инициатива Кабинета Стимулирует Работу После Пенсионного Возраста

Инициатива кабинета по предложению бонуса за работу после пенсионного возраста является стратегическим шагом для мотивации лиц к продолжению работы, что выгодно tanto для лиц, как и для экономики.

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