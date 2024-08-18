- Старое, развалинное жилье становится руинами, что требует капитальной уборки.

В субботу вечером обрушилась ветхая постройка в Мертингене, в частности, в районе Donau-Ries. Обломки крыши и стен обрушились на прилегающую дорогу, вызвав переполох, как сообщают полицейские. В результате дорога была перекрыта в течение примерно трех часов, что, по словам представителя полиции, является важной транспортной развязкой. Как заявили представители полиции, заброшенный амбар был очень старым и, скорее всего, обрушился из-за своего возраста. На восстановление ушло около 50 000 евро. Сперва полиция получила сообщение о том, что грузовик врезался в здание, но это оказалось ложной информацией.

Разрушенное здание находилось в районе Donau-Ries в Баварии. Несмотря на первоначальные слухи, в обрушении здания не было замешано никакое транспортное средство.

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