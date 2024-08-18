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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Старое, развалинное жилье становится руинами, что требует капитальной уборки.

Брошенное здание в Швабии неожиданно обрушивается, требуя продления работ по уборке. Куски крыши и стен падают на близлежащую улицу.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Очистку оценивают в три часа
Очистку оценивают в три часа

- Старое, развалинное жилье становится руинами, что требует капитальной уборки.

В субботу вечером обрушилась ветхая постройка в Мертингене, в частности, в районе Donau-Ries. Обломки крыши и стен обрушились на прилегающую дорогу, вызвав переполох, как сообщают полицейские. В результате дорога была перекрыта в течение примерно трех часов, что, по словам представителя полиции, является важной транспортной развязкой. Как заявили представители полиции, заброшенный амбар был очень старым и, скорее всего, обрушился из-за своего возраста. На восстановление ушло около 50 000 евро. Сперва полиция получила сообщение о том, что грузовик врезался в здание, но это оказалось ложной информацией.

Разрушенное здание находилось в районе Donau-Ries в Баварии. Несмотря на первоначальные слухи, в обрушении здания не было замешано никакое транспортное средство.

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фестиваль Мортицбург, размещенный в соответствующем барочном дворце неподалеку от Дрездена, является одним из престижных европейских центров камерной музыки. Он манит музыкантов к своим живописным прудам в летние месяцы.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно