Starbucks предоставляет своему новоназначенному генеральному директору Брайану Николу личный самолет для его путешествий между его резиденцией в Калифорнии и его рабочим местом в Сиэтле.

Ситуация была раскрыта на прошлой неделе в соглашении о найме Никкола, которое предоставляет ему "маленький домашний офис" в Ньюпорте-Бич, Калифорния, и позволяет ему избежать постоянного переезда в штаб-квартиру Starbucks в Сиэтле, более чем в 1600 километрах оттуда. Starbucks предоставляет ему корпоративный самолет для командировок.

Представитель Starbucks заявил CNN: "Брайан Никкол продемонстрировал выдающееся лидерство в нашей отрасли, принося существенные финансовые результаты в течение длительного времени. Мы доверяем его экспертизе и способности руководить нашим глобальным предприятием, обеспечивая долгосрочную ценность для наших сотрудников, клиентов и акционеров".

Привилегия Никкола в использовании частного самолета вызвала дискуссии о экологических последствиях таких полетов, учитывая недавнее представление Starbucks новых экологически чистых чашек и отказ от пластиковых трубочек.

Авиаперелеты, независимо от того, совершаются они на больших коммерческих самолетах или на маленьких частных, генерируют примерно 800 миллионов метрических тонн углекислого газа в год или более 2% общемировых энергетических выбросов, согласно Международному энергетическому агентству.

В пятницу Greenpeace поделилось в социальных сетях, что это "неприемлемо", и разместило ссылку на петицию против частных самолетов. Greenpeace отказался от дальнейших комментариев, когда к ним обратились в CNN.

Хотя частные самолеты потребляют меньше топлива, чем коммерческие, они, как считается, сжигают в 10 раз больше топлива на милю, пройденную на одного пассажира, из-за своей ограниченной вместимости, согласно исследованию Института политики.

Никкола ожидают частые поездки, посещение магазинов и сотрудников, так как он возглавляет глобальную операцию с 39 000 магазинами и 450 000 сотрудниками.

Starbucks объявил в 2023 году, что их корпоративные сотрудники должны работать в офисе три дня в неделю. Сотрудники, проживающие рядом с штаб-квартирой компании, должны присутствовать по вторникам, средам и дополнительному дню, согласованному с менеджерами.

Никкол получает базовую зарплату в размере 1,6 миллиона долларов и получил бонус в размере 10 миллионов долларов. Его доход будет варьироваться в зависимости от годовых результатов компании, согласно финансовой отчетности Starbucks.

Ранее этим месяцем Starbucks объявил, что Никкола заменит Лакмана Нарасимхана, чье пребывание на посту CEO продлилось менее двух лет. Никкола поручено оживить Starbucks и повторить успех, которого он добился в течение последних шести лет в мексиканской сети ресторанов быстрого питания Chipotle.

–Крис Исидора из CNN contribuira к этому отчету.

Лидерство Никкола в Starbucks привело к значительным финансовым успехам компании в бизнес-секторе. В связи с его ролью он часто путешествует на корпоративном самолете для деловых визитов.

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