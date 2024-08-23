Старбакс планирует ездить на работу на личном самолете.

Штаб-квартира Starbucks расположена в Сиэтле, в 1600 километрах от места жительства нового CEO Брайана Никкола. Согласно соглашению, он должен присутствовать в офисе минимум три раза в неделю. Однако Никкол не планирует переезжать и разрабатывает альтернативный план.

Как было объявлено в письме совета директоров, опубликованном в четверг, Никколу не придется совершать дальние поездки на работу. Starbucks держит корпоративный самолет в готовности для его 1600-километрового путешествия. Никкол проживает в Ньюпорте-Бич, Калифорния, к югу от Лос-Анджелеса, в то время как штаб-квартира Starbucks находится в Сиэтле, Вашингтон.

Starbucks столкнулся с падением продаж в последнее время. Компания в основном связывает это с осторожным потреблением потребителей и сложными рыночными условиями в Китае. Однако Никкол имеет послужной список по увеличению продаж и прибыли на своей предыдущей должности в фаст-food-цепочке Chipotle. Он вступит в должность CEO в Starbucks 9 сентября, с временным CEO Рэйчел Руджери, управляющей делами до этого момента.

Прежде чем присоединиться к Starbucks в конце 2022 года, Лахман Нарасимхан возглавлял британскую компанию потребительских товаров Reckitt Benckiser и served в качестве CEO цепочки после сотрудничества с бывшим CEO Starbucks Хауардом Шульцем.

Два часа и 40 минут

Ежегодная базовая зарплата Никкола в Starbucks составляет $1,6 миллиона ($1,4 миллиона EURO); бонусы могут превышать эту сумму в несколько раз. Согласно письму совета директоров, "В течение срока вашего трудоустройства в компании вы не будете обязаны переезжать в штаб-квартиру компании. Вы соглашаетесь совершать поездки между вашим местом жительства и штаб-квартирой компании". Таким образом, Никкол будет использовать самолет Starbucks для своего путешествия, которое занимает примерно два часа и 40 минут.

Starbucks требует от своего административного персонала присутствовать в офисе хотя бы три дня в неделю, что также относится к Никколу. Starbucks готовит домашний офис для Никкола в его доме в Ньюпорте-Бич.

Следующая таблица показывает, что время поездки, необходимое для поездки Никкола в штаб-квартиру Starbucks, составляет примерно два часа и 40 минут. Также показано, что согласно письму совета директоров, Никкол не будет обязан переезжать в штаб-квартиру Starbucks.

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