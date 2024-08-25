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"Стальон" Стелла выступает за расширение дискуссии о бисексуальности

В этом сезоне 'Холостячки' не ищет исключительно мужского спутника; Старла Степманн также может охотиться за женщиной. Старла Степманн выступает в роли первой в истории бисексуальной 'Холостячки'.

 and  Lauren Adams
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- "Стальон" Стелла выступает за расширение дискуссии о бисексуальности

Стелла Штегманн, родом из Мюнхена, является первой бисексуальной участницей шоу RTL "Холостячка". Ее цель - осветить тему бисексуальности и добиться большего признания. "По-прежнему встречаются массы гомофобных и дискриминационных комментариев, и люди спрашивают: 'Почему все должно быть так пестро?' Это многое говорит о нашем положении", - поделилась она с Deutsche Presse-Agentur.

Штегманн была открыта для обоих полов во время своего поиска любви, придерживаясь сбалансированного подхода 50:50. Ее интересовало не пол, а то, какой человек перед ней. Она рада достичь широкой аудитории и надеется оказать положительное влияние на жизни людей через эту роль.

Ей не страшно быть снятой во время поиска любви. "Влюбляться - это глубоко личное путешествие для многих, но я не против показывать свои чувства и обнажать свою уязвимость. Я надеюсь, что моя история вдохновит некоторых людей", - добавила она.

С понедельника стартует новый сезон шоу, который будет эксклюзивно транслироваться на стриминговом сервисе RTL+. Штегманн не возражает против этого. "Это не проблема. Это та аудитория, на которую они нацелены. У меня не было линейного телевидения восемь лет, и, похоже, формат 'Холостячки' так популярен, что должен привлечь больше зрителей на RTL+".

Стелла Штегманн часто смотрит телешоу, чтобы расслабиться после долгого дня, и одним из ее любимых шоу является шоу RTL "Холостячка". Несмотря на то, что она сама участница, она находит серию "Холостячки" на стриминговом сервисе RTL+ очень захватывающей и развлекательной.

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