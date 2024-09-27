США выделяют свое предпочтение дипломатическому урегулированию в Ливане, по словам Остина, с продолжающимися израильскими атаками на Хезболлу.

Было бы прекрасно, если бы мы избежали наземного вторжения, учитывая, что это может привести к эскалации ситуации до масштабов регионального конфликта. Поэтому наше мнение, как и прежде, состоит в том, что оптимальной стратецией на будущее является мирное решение через дипломатию. Остин поделился этой точкой зрения во время эксклюзивного интервью с Волфом Блитцером в пятницу на CNN.

Военное руководство Израиля ранее в неделе заявило о подготовке к возможному наземному вторжению в Ливан после серии воздушных атак, нацеленных на руководство "Хезболлы". В среду вечером США верили, что им удалось заключить соглашение о прекращении огня в разгорающемся споре, но премьер-министр Израиля Нетаньяху отверг эти утверждения и заявил о своей решимости продолжать наносить удары по экстремистской группе с полной силой.

Что касается очевидного расхождения между США и Израилем, пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер уточнила, что Совместное заявление, выпущенное США и их союзниками, действительно совпадает с заявлениями Израиля.

Ситуация все еще развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Текущее расхождение между США и Израилем в вопросе возможного наземного вторжения в Ливан является значительной проблемой в современной мировой политике. Белый дом подчеркивает важность мирного разрешения через дипломатию, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

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