США тщательно изучают стратегию Селенского.

Госсекретарь США Помпео анализирует "стратегию победы" Зеленского, представленную Байдену во время встречи в Белом доме. Зеленский вновь запросил у Байдена разрешение использовать западное оружие для ударов по дальнобойным целям российской армии. По данным Голос Америки, Помпео сейчас заявляет, что администрация США и союзники Украины внимательно изучают детали плана, и если потребуется, рассмотрят "дополнительные шаги" для помощи Украине. Госсекретарь Помпео выступает за более жесткую стратегию в конфликте на Украине в Белом доме, но президент, похоже, не реализует ее.

12:25 Лондон: более 2000 атак на медицинские учреждения в Украине с начала конфликта Министерство обороны Великобритании сообщает о 2013 атаках на украинские медицинские учреждения со времени вторжения России в феврале 2022 года. Медицинский персонал был целью 235 раз. Только в июле российская армия обстреляла детскую больницу в Киеве. С начала конфликта нападения российских сил на систему здравоохранения привели к гибели 176 человек, согласно данным министерства.

11:48 Украина сообщает о 4 жертвах после нападения на полицейский участок Количество жертв российской атаки на полицейский участок в Кривом Роге возросло до 4. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и продолжаются поиски выживших, согласно данным Министерства внутренних дел Украины. Обстрел Кривого Рога был второй атакой на украинскую полицию за два дня.

10:58 Военный эксперт: российское контрнаступление в Курске набирает обороты Австралийский военный аналитик Мик Райан заявляет, что российское контрнаступление в Курске продолжает продвигаться. В августе украинские войска пересекли границу в российский регион Курск и захватили территорию. После первоначального шока россияне оказали сопротивление. Они медленно возвращают территорию, говорит Райан.

10:30 Украинские ВВС: отражено 69 атак дронов Украинские ВВС сообщают, что российская армия использовала 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины за ночь в субботу. Украина смогла перехватить 69 дронов и 2 ракеты. Количество жертв российской атаки дронов на больницу в Оblasts'ke области возросло до 7.

09:52 Диалог между Зеленским и Трампом возобновляется после пятилетнего перерыва Трамп недавно критиковал помощь США Украине.

09:39 ИСВ: несколько дальнобойных атак на Россию могли бы значительно изменить ход войны Институт изучения войны (ИСВ) заявляет, что несколько дальнобойных атак на Россию могли бы существенно изменить ход войны.

09:18 Генеральный штаб Украины: более 1400 потерь среди российских сил за последние 24 часа Согласно данным Генерального штаба Украины, российские силы понесли дополнительные 1470 потерь за последние 24 часа, убитыми или ранеными. Это приводит к общему количеству потерь с начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад до 650 640. За последние сутки россияне также потеряли 42 бронетранспортера, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Российские силы атаковали клинику, в результате чего погибли 6 человек Российские силы атаковали больницу в Сумах, сообщают украинские источники. Шесть человек погибли в результате атаки, сообщило военное управление Сумаской области. Атака была проведена с использованием Shahed дронов, за которой последовала еще одна атака на жилую зону и еще одна на больницу. В это время спасатели эвакуировали пациентов и персонал.

08:21 Голдшмидт предупреждает об опасности для Балтийского моря от российской нефти После обвинений Greenpeace в отношении российских нефтяных экспортов через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт предупреждает об опасностях, которые представляют собой танкеры для побережья Балтийского моря. "Режим в Москве нагло нарушает нефтяное эмбарго, введенное из-за российской агрессии против Украины", - сказал политик из партии "Зеленые". Этот конфликт угрожает уже больным морям. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании плохо пригодных для мореплавания судов для обхода санкций ЕС из-за агрессии. "Вероятность разлива нефти растет", - предупреждает Голдшмидт. "И эта нефть в основном окажется на наших берегах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинцы отбили тяжелые атаки в Покровске Украинские и российские войска продолжают вести тяжелые бои на востоке Украины. Покровск и его окрестности снова стали центром столкновений вчера, когда российские подразделения месяцами продвигались против них. В вечернем ситуационном отчете Генерального штаба сообщается, что 19 российских наступлений против украинских оборонительных линий были отражены в течение дня. "Украинские защитники удерживают свои позиции против наступления", - говорится в сообщении. Российские войска пытаются приблизиться к городу со всех сторон и закрепить свой продвижение против украинских контратак на флангах. Тяжелые бои также продолжались в районе Курачово. Согласно украинским данным, около 17 российских атак были отражены в течение дня.

07:41 Зеленский положительно оценивает визит в СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский не получил одобрения на широкое использование западного оружия в США. Тем не менее, он считает свой визит положительным. "Каждая беседа прошла так, как я ожидал", - заявил он в видеообращении на X. План мира Украины был представлен в Америке. "Теперь нашим командам нужно работать над исполнением каждого шага и каждого решения". В Вашингтоне Зеленский встречался с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, демократическим кандидатом в президенты, чтобы побудить к постоянной поддержке Украины в ее обороне против России. Он также spoke с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом в Нью-Йорке, который вновь заявил, что если он выиграет выборы, конфликт закончится быстро.

06:56 Катар обсуждает возвращение задержанных детейНедавно девять детей были спасены из тысяч, похищенных Россией во время войны, согласно украинским отчетам. (См. запись от 02:18) Многие из них потеряли одного или обоих родителей из-за войны и были помещены к своим бабушкам и дедушкам, сообщил Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека. Власти Катара ведут переговоры о возвращении еще большего числа детей. Они получили список из 751 ребенка, для которых уже подготовлены документы, объяснил Любинец. По данным украинских властей, с начала войны более 20 000 детей были незаконно увезены в Россию, из которых пока вернулись домой лишь несколько сотен.

06:27 Блинкен обвиняет Китай в поддержке российской военной промышленностиГоссекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в беседах с главой МИД Китая Ван И озабоченность США поддержкой Китая российской военной промышленности. "Если Пекин заявляет, что хочет мира и окончания конфликта, но в то же время позволяет своим компаниям участвовать в действиях, которые позволяют Путину поддерживать свою агрессию, это не имеет смысла", - заявил Блинкен на пресс-конференции. Ван сказал, что позиция его страны по украинскому конфликту всегда подчеркивала необходимость мира через диалог, согласно заявлению МИД Китая.

05:31 Украинские силы якобы убили двух российских солдат на гидроцикле с помощью дронаУкраинские силы, по сообщениям проукраинского портала Defense Express, якобы убили двух российских солдат на гидроцикле с помощью дрона. Российские солдаты передвигались по Днепру на гидроцикле. Видео, опубликованное активистом Сергеем Стерненко, показывает, как дрон с взрывной нагрузкой поражает гидроцикл.

04:10 Медиазона: более 71 000 российских солдат убитыСогласно отчету независимого российского новостного портала Медиазоны, более 71 000 российских солдат погибли в Украине. С середины сентября погибли почти 2000 солдат. Медиазона отмечает, что реальные числа, скорее всего, намного выше, поскольку их проверенная информация поступает из общедоступных источников, таких как некрологи, онлайн-посты родственников, региональные СМИ и объявления местных властей.

02:18Nine abducted children returned to UkraineNine children who had been taken to Russia since the war have returned to their homeland. They returned on Friday with the aid of Qatar, which served as a mediator, according to Dmitro Lubinez, the country's ombudsman. As he wrote on Telegram, the children are between 13 and 17 years old, and a 20-year-old man was also involved in the operation. The return was part of an action plan and was mediated by the Gulf state of Qatar. The information could not be independently confirmed at first. They were separated from their parents or guardians by the occupiers and came from places like Kherson, Zaporizhzhia, or Luhansk, Lubinez wrote further.

00:31 Лукашенко: "Атака на Белоруссию значит Третья мировая война"Лидер бывшего советского республики Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет НАТО в наличии планов нападения на свою страну и угрожает использовать ядерное оружие. "Атака на Белоруссию значит Третья мировая война", - заявил белорусский лидер, согласно государственному новостному агентству БЕЛТА, на выступлении перед студентами в Минске. tanto Белоруссия, как и союзная Россия, в этом случае используют ядерное оружие. Лукашенко также благодарит лидера Кремля Владимира Путина за недавние изменения в российской ядерной доктрине. На своем выступлении Лукашенко заявляет, что НАТО имеет конкретные планы нападения на Белоруссию. "Американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что руководство Польши уже потирает руки", - говорит он. Они готовы к сценарию и сразу же отреагируют. Белоруссия сама не является ядерной державой; однако тактические ядерные оружия из России были размещены на ее территории с конца 2023 года.

23:10 Бывшие военные руководители США призывают Biden к решительным действиям против России и потенциальной угрозы от КитаяГруппа бывших военных руководителей и стратегов призывает президента США Джо Байдена к решительным действиям, чтобы положить конец конфликту на стороне Украины и противостоять потенциальной угрозе от Китая. Среди этих голосов - бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, генерал-майор сухопутных войск Германии Герт-Йоханнес Хагеманн. Они призывают к действиям против России и также с прицелом на Китай. Они выступают за снятие ограничений на использование западного оружия против России для ударов по "военным и логистическим" целям на территории России. Кроме того, они требуют поставку 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров в Украину и полный запрет на поставки оружия и технологий России, Китаю, Ирану, Северной Корее, Белоруссии и Азербайджану. Они также предлагают расширить НАТО за пределы его атлантических границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и "любую другую демократическую страну, выразившую желание присоединиться".

22:15 Российская спецслужба расследует международные СМИ из-за освещения событий в КурскеРоссийская домашняя разведка ФСБ расследует три международных журналиста за их освещение событий в российской приграничной области Курск под украинским контролем. Австралийские журналисты ABC News Кэтрин Дисс и Флетчер Йеунг, а также румынский журналист Мирча Барбу якобы нарушили законы о границах, согласно российскому новостному агентству РИА Новости. Журналисты могут получить до пяти лет тюрьмы, но все трое якобы не находятся в России. Различные международные новостные организации, такие как немецкий вещатель Deutsche Welle, американский новостной канал CNN и итальянский вещатель Rai, сообщали из занятых районов Курска.

21:35 Белый дом отвергает обвинения республиканцев в связи с визитом ЗеленскогоПресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала обвинения республиканцев в Конгрессе в том, что президент Украины Владимир Зеленский незаконно вмешался в выборы США, "политическим трюком" и призвала республиканцев "оставить это". Украинская делегация запросила визит, который был организован Министерством обороны. "Это стандартная процедура", - сказала Жан-Пьер. Зеленский также посетил производственный сайт в Пенсильвании, где производятся 155-мм артиллерийские снаряды, необходимые для Украины. Несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, присутствовали. Республиканцы в Конгрессе начали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал от Зеленского отозвать украинского посла в США в письме.

21:09 Мир предупреждает о риске использования или угрозы применения ядерного оружия РоссиейКитай, Бразилия и другие страны предостерегают от использования или угрозы применения ядерного оружия против Украины. В совместном заявлении 12 стран выразили "глубокую озабоченность" риском эскалации в Украине и призвали избегать военных атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе мирные ядерные объекты. Заявление последовало после предупреждений президента России Владимира Путина на этой неделе о том, что Россия может использовать ядерное оружие в случае серьезных воздушных ударов по своей территории и считает любую атаку, поддерживаемую ядерной державой, "коллективной агрессией". Зеленский также обвинил Россию в планировании ударов по украинским ядерным реакторам.

Министерство обороны Великобритании осудило 2013 нападений на медицинские учреждения Украины с момента вторжения России, с сообщениями о 176 погибших.

В ответ на эскалацию атак на украинские территории западные страны рассматривают возможность предоставить Украине дополнительную поддержку помимо оружия, чтобы поддержать Украину в ее обороне против российских вооруженных сил.

