США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими президентскими выборами.

Как объявили Министерство финансов и генеральный прокурор Меррик Гарланд в Вашингтоне, санкции были введены против множества лиц и организаций, в том числе представителей RT. Гарланд заявил, что ближайшее окружение президента России Владимира Путина приказало российским PR-компаниям распространять ложную информацию и правительственные нарративы в рамках попытки повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.

Министерство финансов заявило, что entities, поддерживаемые российским правительством, в течение длительного времени использовали различные тактики, такие как искусственный интеллект, глубокие фейки и целенаправленная дезинформация, чтобы ослабить доверие к выборам в США. В начале 2024 года высокопоставленные фигуры RT также начали тайно вербовать американских Influencers в социальных сетях для своих кампаний влияния. RT скрывал свое участие или участие правительства России в контенте, предназначенном для манипулирования американской общественностью с помощью подставной компании.

Основной целью этих кампаний влияния через различные каналы было распространение пропаганды правительства России в США и снижение поддержки Украины, которая в настоящее время находится под российской атакой.

Наложенные ограничения

Среди тех, кто пострадал от этих санкций, - главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие высокопоставленные фигуры вещателя. В результате этих санкций все активы пострадавших лиц в США будут заморожены, и им запрещено вести бизнес с американскими гражданами. Международный бизнес также станет гораздо более сложным для тех, кто пострадал от этих санкций.

США обвиняли Россию в вмешательстве в предыдущие выборы. Согласно официальным американским заявлениям, Россия поддерживала республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года, пытаясь навредить демократу Джо Байдену. Москва пыталась повлиять на результат выборов и вызвать раскол в стране, согласно ранее выпущенному отчету разведки.

На выборах 2016 года Россия также была уличена в вмешательстве в пользу кандидата Трампа, чтобы помешать демократу Хиллари Клинтон, как подтвердили американские службы безопасности. Позже специальный прокурор расследовал возможное незаконное сговора между Россией и командой Трампа, но доказательств недоставало.

Европейский союз, выразив озабоченность российским влиянием, объявил, что введет дополнительные санкции против RT и его филиалов. Эти санкции направлены на ограничение способности RT распространять вводящую в заблуждение информацию внутри государств-членов ЕС в свете выводов Министерства юстиции США.

В свете растущих tensions между Россией и Европейским союзом высшие чиновники ЕС заявили, что будут внимательно следить за деятельностью RT и не потерпят никаких попыток подорвать демократические процессы внутри блока.

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