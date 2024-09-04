Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.
Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими президентскими выборами.

Как объявили Министерство финансов и генеральный прокурор Меррик Гарланд в Вашингтоне, санкции были введены против множества лиц и организаций, в том числе представителей RT. Гарланд заявил, что ближайшее окружение президента России Владимира Путина приказало российским PR-компаниям распространять ложную информацию и правительственные нарративы в рамках попытки повлиять на президентские выборы в США в 2024 году.

Министерство финансов заявило, что entities, поддерживаемые российским правительством, в течение длительного времени использовали различные тактики, такие как искусственный интеллект, глубокие фейки и целенаправленная дезинформация, чтобы ослабить доверие к выборам в США. В начале 2024 года высокопоставленные фигуры RT также начали тайно вербовать американских Influencers в социальных сетях для своих кампаний влияния. RT скрывал свое участие или участие правительства России в контенте, предназначенном для манипулирования американской общественностью с помощью подставной компании.

Основной целью этих кампаний влияния через различные каналы было распространение пропаганды правительства России в США и снижение поддержки Украины, которая в настоящее время находится под российской атакой.

Наложенные ограничения

Среди тех, кто пострадал от этих санкций, - главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие высокопоставленные фигуры вещателя. В результате этих санкций все активы пострадавших лиц в США будут заморожены, и им запрещено вести бизнес с американскими гражданами. Международный бизнес также станет гораздо более сложным для тех, кто пострадал от этих санкций.

США обвиняли Россию в вмешательстве в предыдущие выборы. Согласно официальным американским заявлениям, Россия поддерживала республиканца Дональда Трампа на выборах 2020 года, пытаясь навредить демократу Джо Байдену. Москва пыталась повлиять на результат выборов и вызвать раскол в стране, согласно ранее выпущенному отчету разведки.

На выборах 2016 года Россия также была уличена в вмешательстве в пользу кандидата Трампа, чтобы помешать демократу Хиллари Клинтон, как подтвердили американские службы безопасности. Позже специальный прокурор расследовал возможное незаконное сговора между Россией и командой Трампа, но доказательств недоставало.

Европейский союз, выразив озабоченность российским влиянием, объявил, что введет дополнительные санкции против RT и его филиалов. Эти санкции направлены на ограничение способности RT распространять вводящую в заблуждение информацию внутри государств-членов ЕС в свете выводов Министерства юстиции США.

В свете растущих tensions между Россией и Европейским союзом высшие чиновники ЕС заявили, что будут внимательно следить за деятельностью RT и не потерпят никаких попыток подорвать демократические процессы внутри блока.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только...
Политика

Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В Тюрингии и Саксонии примерно 30% поддерживают Альтернативу для Германии. Канцлер Шольц расставил акценты, назвав три возможных причины этой тенденции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.
Политика

Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.

Соединенные Штаты часто обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы. В ответ администрирование вводит существенный набор санкций. Особое внимание уделяется государственной телеканалу RT.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Озадаченный на Среде граждан: Оlaf Scholz
Политика

На улицах обильно молодых людей

На улицах обильно молодых людей На перекрестке с светофором царит какое-то недопонимание, и это транслируется общественности. Во время публичного чата воспитательница детского сада поделилась своими мыслями с канцлером Олафом Шольцем: "Как будто стая подростков: один говорит одно, другой — другое, и все это расходится по кругу", — заявила она. Канцлер

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции.
Политика

Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции.

- Знакомые политические деятели Саксонии, в настоящее время обладающие влиянием в правящей коалиции. Христианско-демократический союз Германии (ХДС) возглавил выборы в Саксонии, а Альтернатива для Германии (АфД) заняла второе место. Социал-демократическая партия (СДПГ) оказалась на четвертом месте, за ней последовали Зеленые, Левые и, в итоге, Свободные избиратели, которые получили прямое место.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

На первоначальном этапе Шольц открыто обсуждает результаты выборов в Тюрингии и Саксонии. Он только...
Политика

Я выражаю серьезную обеспокоенность растущим влиянием AfD.

В Тюрингии и Саксонии примерно 30% поддерживают Альтернативу для Германии. Канцлер Шольц расставил акценты, назвав три возможных причины этой тенденции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание
Культура

Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание

- Слишком изысканная Леди Гага привлекает внимание На премьере "Джокер: Двойная шизофрения" в Венеции Леди Гага (38) затмила всех. Певица-акриса появилась на мероприятии вместе со своим со-звездой Хоакином Фениксом (49), режиссером Тоддом Филлипсом (53), своим партнером Майклом Полански (46) и в эффектном наряде. Ее образ включал облегающий, глубоко

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.
Политика

Американская администрация утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы.

Соединенные Штаты часто обвиняют Россию во вмешательстве в свои избирательные процессы. В ответ администрирование вводит существенный набор санкций. Особое внимание уделяется государственной телеканалу RT.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На этом гравийном карьере преступник ушёл от своей охраны.
Панорама

Возвращение беглых убийц в Германию

Возвращение беглых убийц в Германию Прошлым летом осужденный за убийство успешно сбежал во время прогулки в тюрьме и смог покинуть страну, оказавшись в Молдове. После нескольких месяцев на свободе он был пойман и сейчас находится в заключении, но уже в другом исправительном учреждении. Как сообщает Министерство юстиции в Штутгарте, точное

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно