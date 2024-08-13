США и четыре европейские страны: Иран должен прекратить угрозы Израилю

Тегеран должен "прекратить свои продолжающиеся угрозы военной атакой на Израиль", потребовали Германия, США, Великобритания, Италия и Франция в своем совместном заявлении.

В заявлении также было поддержано усилие по деэскалации ситуации и достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. "Время поджимает", - заявили пять политиков после телефонного разговора. Поэтому переговоры должны возобновиться на этой неделе, как предложили США, Египет и Катар.

Ранее Германия, Франция и Великобритания совместно призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, которые находились в плену в течение десяти месяцев. "Не должно быть больше задержек" в переговорах о прекращении огня, подчеркнули канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ), президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в совместном заявлении.

Впервые за месяцы запланирован новый раунд переговоров о прекращении огня и освобождении израильских заложников, который состоится в четверг под посредничеством США, Египта и Катара. Израиль согласился направить делегацию, но ХАМАС, по сообщениям, отказался от новых переговоров.

Радикальная исламская палестинская организация объявила в воскресенье, что планирует реализовать план прекращения огня, объявленный президентом США Байденом в мае. ХАМАС призвал посредников представить план на основе этих предложений и резолюции Совета Безопасности ООН.

Канцлер Шольц призвал руководство Ирана в понедельник предотвратить дальнейшую военную эскалацию. Шольц выразил свою "серьезную озабоченность" риском регионального пожара в Ближневосточном регионе в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Песешкяном, согласно заявлению правительственного спикера в Берлине. Цикл насилия в Ближнем Востоке должен быть прерван, иначе это представляет "неизмеримую опасность" для стран и народов региона, сказал Шольц.

Вечером государственное новостное агентство ИРНА в Тегеране опубликовало заявление президента Песешкяна о телефонном звонке с канцлером. Президент сослался на право Ирана отвечать на агрессоров в соответствии с международными правилами, говорится в заявлении. Весь мир ждет от Европы, а особенно от Германии, усилий по прекращению "геноцида" в секторе Газа вместо продолжения поддержки Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке существенно обострился после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. Радикальная исламская палестинская организация и Иран обвиняют Израиль в убийстве. Израиль еще не прокомментировал убийство Хании. За несколько часов до нападения в Тегеране израильская армия убила военного лидера проиранской шиитской милиции "Хезболла" Фуада Шукра в Ливане. Иран и Хезболла с тех пор угрожали ответными действиями.

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал в Вашингтоне, что Запад должен быть готов к значительной серии атак на Израиль. США разделяют израильскую оценку, что это может произойти на этой неделе.

Между тем США усилили свое военное присутствие в регионе. Как объявило Пентагон в воскресенье, министр обороны Ллойд Остин приказал ускорить развертывание авианосца США "Авраам Линкольн", оснащенного истребителями F-35, и его сопровождающих кораблей. Остин также направил атомную подводную лодку "Джорджия" в регион. Ранее США развернули стелс-бомбардировщики типа F-22 в Ближнем Востоке и объявили о развертывании дополнительных кораблей.

Война в секторе Газа была спровоцирована беспрецедентно масштабной атакой ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, в секторе Газа были убиты 1198 человек и похищены 251 человек. По данным армии, 111 заложников все еще удерживаются, из которых 39 якобы умерли.

С тех пор Израиль проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАСом, которое нельзя независимо проверить, более 39 800 человек были убиты до сих пор.

Международное сообщество, в том числе Комиссия, призвала Иран прекратить любые военные угрозы в отношении Израиля, выразив озабоченность потенциальным обострением ситуации на Ближнем Востоке. Признавая роль Комиссии в дипломатических отношениях, они призвали к немедленным усилиям по деэскалации tensions and promote peace negotiations.

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