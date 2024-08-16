США арестовали известного перуанского лидера банды, которого разыскивают за 23 убийства в его родной стране.

Нью-Йорк (АП) – Лидера перуанской банды, подозреваемого в причастности к 23 убийствам на родине, арестовали в среду в Нью-Йорке американские иммиграционные власти.

Гианфранко Торрес-Наварро, глава группировки "Лос Кильерос", разыскиваемый за убийства в Перу, был арестован в Эндicotте, Нью-Йорк, примерно в 145 милях (233 км) к северо-западу от Нью-Йорка, сообщило в четверг Иммиграционное и таможенное управление США (ICE). Он содержится в федеральном центре содержания под стражей возле Буффало в ожидании иммиграционного слушания.

Торрес-Наварро, 38 лет, незаконно въехал в США через границу Техас-Мексико 16 мая. В тот же день он был арестован и получил уведомление о необходимости явиться на иммиграционное слушание, согласно данным агентства. Американские власти арестовали Торрес-Наварро после получения информации 8 июля о его розыске в Перу.

"Гианфранко Торрес-Наварро представляет собой значительную угрозу для наших общин, и мы не позволим Нью-Йорку стать убежищем для опасных неграждан", - сказал Томас Брофи, директор по операциям по исполнению и депортации в бюро ICE в Буффало.

Помимо Торрес-Наварро, иммиграционные агенты также арестовали его подругу Мишель Сол Ивонну Ортис Убилус, которую перуанские власти называют его правой рукой. Она содержится в центре обработки в Пенсильвании, согласно системе онлайн-поиска заключенных ICE.

В онлайн-записях об иммиграционном содержании под стражей для Торрес-Наварро и Ортис Убилус не было информации о юристах, которые могли бы прокомментировать их дело.

Юстиция Перу подтвердила Агентству печати, что она выдала ордер на розыск и международный арест Торрес-Наварро и его партнера Ортис-Убилус 3 июля.

Кол. Франко Морено, глава подразделения расследований сложных преступлений Перу, сказал Агентству печати в четверг, что они отслеживали звонки, геолокацию и сообщения Торрес-Наварро и его банды из хотя бы 10 членов.

"Он очень опасный преступник, который считал себя неуязвимым и ответственным за 23 убийства, в том числе других главарей банд, которые вместе со своими семьями оказались мертвыми, чтобы укрепить свое криминальное лидерство", - сказал Морено.

По данным перуанских властей, Торрес-Наварро возглавляет преступную организацию "Лос Кильерос де Вентаquilla и Кальяо", которая использует насилие, чтобы помешать конкурентам, пытающимся войти в их основной бизнес по вымогательству у строительных компаний.

Торрес-Наварро якобы бежал из Перу после убийства бывшего полицейского Сесара Кеуги Хереры и стрельбы по муниципальному служащему в ресторане в Сан-Мигеле в марте, сообщают перуанские СМИ.

Шесть предполагаемых членов "Лос Кильерос", созданных в 2022 году в районе вдоль Тихого океана, где находится главный порт Перу, были арестованы в ходе серии рейдов в июне и обвинены в убийстве, найме на убийство и вымогательстве, сообщила Национальная полиция Перу.

Торрес-Наварро ранее был членом преступной организации "Лос Мальдитос де Ангамос", сообщило Бюро генерального прокурора Перу. Он также известен как "Гианфранко 23", что является отсылкой к числу людей, которых он якобы убил.

Торрес-Наварро удалось избежать предыдущих попыток привлечь его к ответственности за якобы совершенные преступления.

В 2019 году, находясь в бегах от властей, он был приговорен в отсутствие к 10 годам лишения свободы за незаконное владение оружием. Он оставался на свободе до 2021 года, когда был арестован на посту оплаты проезда возле столицы Перу, Лимы. Но даже тогда он не провел много времени в тюрьме. После оправдания в этом деле Торрес-Наварро был освобожден в декабре прошлого года.

Сразу после этого перуанские власти заявили, что "Лос Кильерос" усилили насилие, что привело к стрельбе в Сан-Мигеле.

Подруга Гианфранко, Ортис Убилус, имеет важную роль в "Лос Кильерос", заявили перуанские власти. Бюро генерального прокурора описало ее как романтическую партнершу, лейтенанта и кассира Торреса Наварро.

У нее также есть большая аудитория в социальной сети TikTok, где она демонстрирует свой роскошный образ жизни, в том числе дизайнерскую одежду, отдых на курортах и стрельбу по мишеням на стрельбище.

Американские власти содержат Торрес-Наварро в федеральном центре содержания под стражей возле Буффало, ожидая иммиграционного слушания. Арест Торрес-Наварро и его подруги был результатом сотрудничества между американскими и перуанскими властями для обеспечения безопасности их общин.

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