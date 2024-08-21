- Срок заключения торгов: определение относительно дома Fichtelberg до 2024 года

Эрцгебиргский округ ускоряет процесс продвижения среди путешественников желанного дома Фихтельберг. Совет округа планирует завершить продажу в этом году, как сообщил Deutsche Presse-Agentur по запросу. Подробности, такие как ожидаемый доход и количество полученных предложений, остаются неизвестными, даже после истечения срока. Срок истекает в 14:00 в четверг. До этого времени потенциальные покупатели могут подать предложения на покупку недвижимости, включая землю, на самой высокой вершине Саксонии.

Округ начал стратегию продажи недвижимости весной. Причина заключается в значительных инвестициях, которые округ не хочет делать в одиночку. Дом Фихтельберг сам по себе является отелем и рестораном. Однако продаваемая недвижимость включает в себя не только здание, но и всю прилегающую землю. Недавно городской совет Обервизенталь выразил протест против этого и призвал округ сохранить важные зоны на плато в публичном управлении.

Премиум-место для лыж и треkking

"Замечания городского совета Куорта Обервизенталь будут рассмотрены округом вместе с его комитетами в надлежащем порядке", - сказал округ по запросу. Окончательное решение о продаже дома Фихтельберг принимает совет округа, который планирует принять решение к концу года. Свободное государство Саксония сохраняет право преимущественной покупки, но Министерство финансов уже отказалось от него.

Фихтельберг, гордость Саксонии с самым большим альпийским лыжным районом, ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. Они ценят регион не только зимой, но и летом, когда предлагаются пешие прогулки, велосипедные прогулки, конные прогулки, полет на тарзанке и летняя горка. Ветхая канатная дорога, перевозящая посетителей на вершину высотой 1215 метров, является знаковым местом. В этом году канатная дорога отмечает свой столетний юбилей.

Совет округа Эрцгебирге ускоряет процесс продвижения среди путешественников желанного дома Фихтельберг. Совет округа планирует завершить продажу в этом году, как сообщил Deutsche Presse-Agentur по запросу. Подробности, такие как ожидаемый доход и количество полученных предложений, остаются неизвестными, даже после истечения срока. Срок истекает в 14:00 в четверг. До этого времени потенциальные покупатели могут подать предложения на покупку недвижимости, включая землю, на самой высокой вершине Саксонии, как указано в стратегии продажи.

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