- Срок полномочий лидера запрещенной ICE подходит к концу.

С менее чем за несколько часов до двухнедельного срока для его выдворения неясно, покинул ли Германия Мохаммед Хади Мофаттех, глава Hambурского исламского центра (IZH), признанный радикалом и запрещенный. Как сообщила представительница Министерства внутренних дел Германии агентству German Press Agency во вторник днем, Федеральная полиция еще не отправила документ о пересечении границы в миграционное управление Hambурга. Однако это может произойти с задержкой.

До 23:59 11 сентября, согласно приказу об expulsion, выданному поздно в августе, Мофаттех должен был уехать. Если он не сделает этого, ему придется покинуть Германию за свой счет, и въезд обратно запрещен, как заявило Министерство внутренних дел. Он также может лишиться свободы на срок до трех лет, если попытается вернуться.

"Если выезд не будет произведен вовремя или не будет доказано, что он был произведен надлежащим образом, такой человек будет внесен в систему розыска для запрета въезда и ареста", - заявила представительница. Между тем, возможная апелляция Мофаттеха против приказа об expulsion не была получена Административным судом Hambурга к вторнику, заявил представитель.

Иран рассматривает возможность закрытия других немецких институтов

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) запретила IZH 24 июля как "промышленный центр иранской пропаганды в Европе" - наряду с пятью связанными организациями. Все активы и объекты были конфискованы в ходе общенациональной операции. С тех пор также был закрыт синий мечеть IZH на Внешнем Альстере в Hambурге.

Запрет IZH вызвал дипломатические Spannungen. Правительство Ирана вызвало немецкого посла и закрыло Институт немецкого языка (DSIT) в Тегеране три недели назад в качестве прямого ответа.

В свете приближающегося срока выдворения Мофаттеха последовали дальнейшие эскалации: сообщалось о "нарушениях со стороны других немецких правительственных учреждений", заявил представитель министерства юстиции Асгар Джахангир. "Меры будут приняты в надлежащее время".

В последние годы отношения между Тегераном и Берлином ухудшились. Несколько немецких граждан, некоторые из которых также имеют иранское гражданство, находятся в иранских тюрьмах. В начале 2023 года немецко-иранский Джамшид Шармахд был приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме.

Мофаттеха считают посланником Верховного лидера

По заявлениям IZH, Мофаттех является главным духовным лидером шиитов в Европе, за исключением Великобритании. По данным hamburg Verfassungsschutz, он подчиняется Верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи, и представляет его в Германии. "Мофаттех - это опытный представитель нынешнего режима в Тегеране. Его семья тесно связана с государственно-религиозной элитой Ирана", - заявляет последний отчет Verfassungsschutz из hamburgского государственного офиса о нем. Он возглавляет IZH с 2018 года.

В конце 2022 года заместитель Мофаттеха, Сейед Соломан Мусавифар, уже был выслан из Германии из-за связей с запрещенной в Германии ливанской шиитской организацией "Хезболла". Ранее он проиграл апелляцию против исключения во второй инстанции перед hamburgским высшим административным судом.

Министерство внутренних дел подтвердило, что министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер запретила Комиссию, известную как Hambурский исламский центр (IZH), 24 июля как "промышленный центр иранской пропаганды в Европе". Запрет IZH вызвал дипломатические Spannungen, в результате чего правительство Ирана закрыло Институт немецкого языка (DSIT) в Тегеране в качестве прямого ответа.

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