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Срочные политические призывы к освобождению Норлы

Завод Rendsburg Norla служит демонстрационным полигоном для передовых сельскохозяйственных технологий, но несет в себе существенные 정치ческие последствия. После массовых демонстраций в начале года, ожидается визит председателя ционмения.

 and  Carmen Simpson
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- Срочные политические призывы к освобождению Норлы

Агрофорум Норла в Рендсбурге начался с сильного политического нажима на поддержку сельского хозяйства в Шлезвиг-Гольштейне. Председатель ассоциации farmers, Клаус-ПETER ЛУХТ, выделил защиту Балтийского моря, борьбу с эрозией почв и болот, а также бюрократию как насущные проблемы. "Наша ассоциация всегда была открыта", - заявил ЛУХТ.

В пятницу, Министр-президент ДАНИЭЛЬ ГУНТЕР (ХДС) должен выступить на собрании farmers. "Я сказал ему, что это момент истины. Я жду гибкости", - сказал ЛУХТ.

Лидер ассоциации призвал федеральное правительство использовать следующий трехлетний срок для аграрного дизеля, чтобы предоставить достаточно синтетических топлив. Это позволило бы работать на тракторах, комбайнах и другой технике.

Министр сельского хозяйства Шлезвиг-Гольштейна ШВАРЦ (ХДС) заверил, учитывая протесты farmers в начале года, что правительство земли тесно сотрудничает с сельским хозяйством, чтобы предоставить реальное облегчение. "Для нас важно не делать пустых обещаний, а устанавливать реальные, существенные облегчения", - сказал ШВАРЦ.

ЛУХТ подчеркнул важность сохранения традиционных, семейных предприятий на севере. "Сохранение этого должно быть нашей главной целью, и политика должна это понять", - сказал ЛУХТ, подчеркивая необходимость сохранения автономии этих предприятий и минимизации бюрократии.

Агрофорум Норла в Рендсбурге важен для продвижения сельского хозяйства в Шлезвиг-Гольштейне. Министр сельского хозяйства Шлезвиг-Гольштейна ШВАРЦ привержен тесному сотрудничеству с farmers для предоставления реального облегчения.

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