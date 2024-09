- Срочный призыв к сострадательным людям оказать помощь молодым беженцам

Требуется помощь в уходе за подростками, прибывающими в Германию, в частности, в Берлине. Группа "Защитники опекуны" и Отдел по делам молодежи приглашают заинтересованных лиц на информационную сессию 3 сентября в Берлинском государственном центре политического образования.

На этой встрече будут представлены подробные сведения, в том числе, но не ограничиваясь, обязанности индивидуального опекунства, методы направления несовершеннолетних без сопровождения и доступные ресурсы помощи. Группа "Защитники опекуны" - это сеть из трех организаций, ответственных за обучение, консультирование и посредничество волонтеров. Финансирование этой организации осуществляется Отделом по делам молодежи.

Опекун помогает подопечному в процессе получения убежища

Согласно веб-сайту сети, роль почетного опекуна - протянуть руку помощи и дать надежду молодому несовершеннолетнему, начинающему новую жизнь в Берлине.

Опекун несет ответственность за несколько задач. Например, он сопровождает подопечного через процедуры получения убежища, ведет его на медицинские назначения или участвует в беседах с учителями.

