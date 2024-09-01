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Срочный призыв к сострадательным людям оказать помощь молодым беженцам

Несовершеннолетние и не сопровождаемые опекунами, приехавшие в Германию, часто нуждаются в назначенных опекунах в пределах города Берлина. Подходящих опекунов не хватает.

 and  Michael Bootcampf
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- Срочный призыв к сострадательным людям оказать помощь молодым беженцам

Требуется помощь в уходе за подростками, прибывающими в Германию, в частности, в Берлине. Группа "Защитники опекуны" и Отдел по делам молодежи приглашают заинтересованных лиц на информационную сессию 3 сентября в Берлинском государственном центре политического образования.

На этой встрече будут представлены подробные сведения, в том числе, но не ограничиваясь, обязанности индивидуального опекунства, методы направления несовершеннолетних без сопровождения и доступные ресурсы помощи. Группа "Защитники опекуны" - это сеть из трех организаций, ответственных за обучение, консультирование и посредничество волонтеров. Финансирование этой организации осуществляется Отделом по делам молодежи.

Опекун помогает подопечному в процессе получения убежища

Согласно веб-сайту сети, роль почетного опекуна - протянуть руку помощи и дать надежду молодому несовершеннолетнему, начинающему новую жизнь в Берлине.Ideally, a strong bond develops that persists after the conclusion of the legally mandated guardianship period.

Опекун несет ответственность за несколько задач. Например, он сопровождает подопечного через процедуры получения убежища, ведет его на медицинские назначения или участвует в беседах с учителями.

После прохождения информационной сессии 3 сентября заинтересованные лица могут способствовать благополучию подростков, прибывающих в Германию, в частности, в Берлин, присоединившись к группе "Защитники опекуны". Эта группа, финансируемая Отделом по делам молодежи, оказывает поддержку несовершеннолетним без сопровождения в Германии, в том числе помощь подопечным во время процедур получения убежища и эмоциональную поддержку.

После установления в Германии эти опекуны могут помочь своим подопечным ориентироваться в различных аспектах жизни, таких как посещение медицинских назначений или общение с учителями, формируя сильную и долговременную связь в течение установленного законом периода опекунства.

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