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ПолитикаНовостиГлава МАГАТЭ

Срочное дело: Генеральный директор МАГАТЭ Гросси выразил желание провести проверку российской атомной электростанции в Курске

 and  John Stellmacher
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Срочное развитие: ИЯЭО Генеральный директор Гросси выразил заинтересованность в осмотре российского...
Срочное развитие: ИЯЭО Генеральный директор Гросси выразил заинтересованность в осмотре российского атомного объекта в Курске

Срочное дело: Генеральный директор МАГАТЭ Гросси выразил желание провести проверку российской атомной электростанции в Курске

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится во вторник на атомную электростанцию в Курске. Приближающиеся боевые действия делают ситуацию "серьезной", сказал Гросси. МАГАТЭ может оценить безопасность станции только в случае независимого расследования. Гросси поедет с командой.

Атомная электростанция в Курске расположена примерно в 30 километрах от самого дальнего продвижения украинских сил. Россия сообщала о сбитом дроне в районе электростанции на прошлой неделе, и президент Владимир Путин обвинил Украину в попытке атаковать ядерный объект. Тем не менее, вопрос о том, является ли атомная электростанция целью для украинского наступления, остается открытым.

Ранее Гросси посещал подконтрольную России украинскую атомную электростанцию в Запорожье и разместил там команду МАГАТЭ. Нахождение международных экспертов не только мониторит ситуацию, но и служит сдерживающим фактором для возможных боев, которые могут привести к ядерному инциденту.

Во время своего визита глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси стремится гарантировать безопасность атомной электростанции в Курске, учитывая напряженную ситуацию поблизости. Независимое расследование его команды является критически важным для оценки состояния станции и потенциальных уязвимостей.

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