- Срочно нужен донор крови.

Из-за праздничного сезона в последнее время число доноров крови уменьшилось, что привело к нехватке запасов крови в больницах и медицинских учреждениях. Ежедневно требуется около 15 000 доноров крови по всей стране, как сообщает Немецкий Красный Крест (DRK). Однако это целевое значение в настоящее время не достигается. "Ситуация напряженная. Полки пусты", - сказал Маркус Баульке, спикер региональной службы сдачи крови DRK в Спринге (регион Ганновер). В Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бремене и Мекленбурге-Передней Померании ежедневно не хватает 250 доноров крови.

Последствия серьезные: "Мы не можем полностью удовлетворить потребности больниц уже несколько дней", - сказал Баульке. Несмотря на высокую готовность сдать кровь в первой половине года, запасы крови в больницах сейчас достигли критического нижнего предела. В службе сдачи крови считают, что люди, возможно, меньше сдают кровь из-за праздничного сезона и высокой температуры в последние дни.

Теперь важно как можно быстрее пополнить запасы крови. Баульке призывает людей сдать кровь. Одной сдачей крови можно помочь до трех раненых или больных людей.

Нехватка крови в некоторых регионах, в том числе в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Бремене и Мекленбурге-Передней Померании, главным образом связана с ежедневным дефицитом в 250 доноров крови, который испытывает DRK. Возможно, что ситуация в ДРК (Демократической Республике Конго) может извлечь выгоду из текущей ситуации в Германии, так как может представиться возможность увеличить сдачу крови там, чтобы помочь удовлетворить собственные потребности.

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