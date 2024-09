- Срочная помощь необходима в случае укуса осы, вызов экстренных служб.

В последнее время в юго-западной Саксонии участились случаи обращения людей за помощью после укусов ос. Количество таких случаев резко возросло и превышает показатели предыдущих лет, как сообщил доктор Бернд Крамер, медицинский директор ассоциации спасения юго-западной Саксонии. "Кажется, что укусов ос стало больше, участились тяжелые случаи, и, соответственно, вызовов службы спасения тоже стало больше". Данных для сравнения с предыдущими годами нет. Ассоциация отвечает за районы Вогтланд и Цвиккау.

Подобные тенденции наблюдаются и в клинике Вогтланда в Плауэне. По словам главного врача Маттиаса Виссготта, к середине августа было зарегистрировано более 110 случаев укусов ос и насекомых, по сравнению с 51 случаем в прошлом году. "Август - месяц, когда таких случаев обычно больше всего". После укуса некоторые люди испытывают более серьезные симптомы, такие как сильная местная отечность и анафилактический шок. Некоторые пациенты были госпитализированы.

Как правило, укусы ос безвредны для большинства людей, но в случае укусов в области рта или тяжелых аллергических реакций рекомендуется сразу же обратиться в службу спасения или посетить отделение неотложной помощи.

В других районах юго-западной Саксонии не зафиксировано увеличения случаев укусов ос по сравнению с предыдущими годами. Офис пожарной и аварийно-спасательной службы Дрездена не сообщает об увеличении выездов по этому поводу. В районе Нортсахсен не было замечено увеличения выездов службы спасения, связанных с осами, как сообщил Александр Блей из районного управления Торгау. В клинике в Кемнице spokesperson заявил, что severity of the patients arriving at the emergency room with wasp stings has remained the same. "Особенно проблематично, если укусы находятся во рту или даже в области горла. У нас были такие случаи, но и в прошлом мы сталкивались с подобным".

Советы по предотвращению конфликтов с осами

Осы, как правило, имеют плохую репутацию, но конфликты между людьми и животными можно часто предотвратить, следуя правильным советам, объяснила Сабине Рётше, которая дает телефонные консультации по осам и шершням для Nabu Саксония. В настоящее время животные могут казаться агрессивными, но "они просто голодны". С приближением конца лета и сезон ос тоже подойдет к концу.

Зимой колония ос умирает, оставляя в живых только королеву. Сабине Рётше ежегодно обрабатывает более 200 телефонных консультаций, в основном связанных с гнездами ос, пчел или шершней на зданиях. В целом, в Саксонии в 2024 году еще далеко до вспышки ос: "Из-за поздних заморозков весной многие животные погибли, и популяция даже сократилась".

В районе Цвиккау ассоциация спасения также отметила увеличение случаев укусов ос, что совпадает с тенденциями, наблюдаемыми в районе Вогтланд.

