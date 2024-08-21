Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОжидаемая продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни в Баварии незначительно снизилась.

В настоящее время люди из Баварии имеют статистически предсказанную более длительную продолжительность жизни по сравнению со своими предшественниками из прошлых поколений, несмотря на недавнее небольшое снижение ожидаемой продолжительности жизни.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Последние данные свидетельствуют о скромном снижении средней продолжительности жизни в Баварии.
Последние данные свидетельствуют о скромном снижении средней продолжительности жизни в Баварии.

- Средняя продолжительность жизни в Баварии незначительно снизилась.

В Баварии ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 78,9 лет для мужчин и 83,5 лет для женщин, согласно данным статистического управления в Фюрт, Баварского статистического управления.

В возрасте 67 лет мужчины могут рассчитывать прожить в среднем еще 16,4 года, а женщины - 19,3 года. Эта ожидаемая продолжительность жизни слегка снизилась по сравнению с данными о смертности за период 2020-2022 годов.

Однако по сравнению с первоначальными данными о смертности в Баварии за период 1891-1900 годов текущая продолжительность жизни более чем удвоилась. С тех пор как в 1986-1988 годах была составлена таблица ожидаемой продолжительности жизни на основе переписи 1987 года, ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мальчиков возросла с 72,4 лет, а для девочек - с 78,7 лет.

В свете текущих тенденций жители Баварии могут ожидать превзойти показатели ожидаемой продолжительности жизни из таблицы 1986-1988 годов, с мужчинами, живущими более 72,4 лет, и женщинами, превосходящими 78,7 лет. В результате этого общее улучшение ожидаемой продолжительности жизни с 1891-1900 годов существенно способствовало увеличению разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, с женщинами, которые теперь ожидаемо живут на 8,8 года дольше мужчин.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Средняя продолжительность жизни в Тюрингии insignificantly уменьшается
Федеральные земли Германии

Уменьшение средней продолжительности жизни в Тюрингии наблюдается незначительное снижение.

В Тюрингии, вопреки общественному мнению, старение не происходит со скоростью, наблюдаемой в других регионах, как считают эксперты в области статистики.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Юго-западный регион Германии будет последовательно сохранять самую высокую возрастную демографию на...
Федеральные земли Германии

Жители Баден-Вюртемберга имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни.

Максимальный потенциальный возраст, которого мог бы достичь человек, родившийся сегодня, согласно данным, регулярно публикуемым экспертами, обычно.insert_contains("Бадэн-Вюртемберг

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Ожидаемый Союз: бывший тренер Вольфсбурга Оливер Гласснер намеревается подписать защитника-дамну...
Федеральные земли Германии

Предыдущий тренер Гласнер намерен перевести Лакруа из Вольфсбурга в Лондон.

- Предыдущий тренер Гласнер намерен перевести Лакруа из Вольфсбурга в Лондон. Глазер, бывший тренер Вольфсбурга, заинтересован в приобретении Максене Лакора, защитника ВФЛ, для Кристал Пэлас в АПЛ, согласно многочисленным источникам. 24-летний француз Лакора связан с Вольфсбургом до июня 2025 года, но он выражает желание уйти этим летом. Лакора отклонил предложение

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Лукас Петков переходит в аренду из Аугsburg в Фюрт, затем переезжает в Эльверсберг
Федеральные земли Германии

Ветеран полузащиты Петков переходит из Аугсбурга в Эльверсберг

- Ветеран полузащиты Петков переходит из Аугсбурга в Эльверсберг Футболист Лукас Петков меняет команды с FC Аугсбург на SV Эльверсберг. 23-летний футболист недавно выступал на правах аренды за SpVgg Грейтер Фюрт и продолжит свою карьеру в 2-й Бундеслиге, перейдя в Саар. Он подписал трехлетний контракт с Эльверсбергом, действующий до 2027

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Средняя продолжительность жизни в Тюрингии insignificantly уменьшается
Федеральные земли Германии

Уменьшение средней продолжительности жизни в Тюрингии наблюдается незначительное снижение.

В Тюрингии, вопреки общественному мнению, старение не происходит со скоростью, наблюдаемой в других регионах, как считают эксперты в области статистики.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Продолжительность жизни снова увеличивается <unk> Вместе с этим увеличивается потребление воздуха
Главные темы

Продолжительность жизни снова увеличивается <unk> Вместе с этим увеличивается потребление воздуха

Бюро федеральной статистики сообщает о явном «эффекте догоняющего роста» в продолжительности жизни. Хотя причина недавнего спада очевидна, будущее все еще неопределенно.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Железнодорожный администратор также ездит на автомобиле и самолете.
Экономика

Железнодорожный администратор также ездит на автомобиле и самолете.

Во время бизнес-путешествий CEO Bahn, Лутц, обычно выбирает железнодорожный транспорт. Однако в определенных ситуациях, таких как забастовки, он прибегает к альтернативным средствам транспорта.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Юго-западный регион Германии будет последовательно сохранять самую высокую возрастную демографию на...
Федеральные земли Германии

Жители Баден-Вюртемберга имеют самую высокую среднюю продолжительность жизни.

Максимальный потенциальный возраст, которого мог бы достичь человек, родившийся сегодня, согласно данным, регулярно публикуемым экспертами, обычно.insert_contains("Бадэн-Вюртемберг

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно