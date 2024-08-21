- Средняя продолжительность жизни в Баварии незначительно снизилась.

В Баварии ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 78,9 лет для мужчин и 83,5 лет для женщин, согласно данным статистического управления в Фюрт, Баварского статистического управления.

В возрасте 67 лет мужчины могут рассчитывать прожить в среднем еще 16,4 года, а женщины - 19,3 года. Эта ожидаемая продолжительность жизни слегка снизилась по сравнению с данными о смертности за период 2020-2022 годов.

Однако по сравнению с первоначальными данными о смертности в Баварии за период 1891-1900 годов текущая продолжительность жизни более чем удвоилась. С тех пор как в 1986-1988 годах была составлена таблица ожидаемой продолжительности жизни на основе переписи 1987 года, ожидаемая продолжительность жизни при рождении для мальчиков возросла с 72,4 лет, а для девочек - с 78,7 лет.

В свете текущих тенденций жители Баварии могут ожидать превзойти показатели ожидаемой продолжительности жизни из таблицы 1986-1988 годов, с мужчинами, живущими более 72,4 лет, и женщинами, превосходящими 78,7 лет. В результате этого общее улучшение ожидаемой продолжительности жизни с 1891-1900 годов существенно способствовало увеличению разрыва в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, с женщинами, которые теперь ожидаемо живут на 8,8 года дольше мужчин.

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