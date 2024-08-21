Средняя продолжительность жизни немцев пережила кризис после пандемии коронавируса.

С 2020 по 2022 год типичный средний срок выживания сократился на 0,6 лет из-за хаоса, вызванного COVID-19. Несмотря на рост продолжительности выживания в предыдущем году, показатели 2019 года до сих пор не восстановлены.

Что касается воздействия пандемии, Восток и Запад почти сравнялись. К 2022 году Восток восстановился после значительного снижения в 2020 и 2021 годах, в то время как на Западе продолжительность выживания продолжала сокращаться. В 2023 году продолжительность выживания улучшилась в обоих регионах, при этом Восток испытал более существенный рост.

Что касается женщин, оба региона почти вернулись к одинаковой продолжительности жизни. Однако мужчины на Западе все еще живут дольше своих восточных собратьев в среднем на 1,4 года. Этот разрыв расширился до 2,3 года в 2021 году.

Сокращение среднего срока выживания с 2020 по 2022 год также повлияло на продолжительность жизни. В результате средняя продолжительность жизни сократилась в течение этого периода.

Несмотря на снижение ожидаемой продолжительности жизни, предпринимаются усилия для ее восстановления tanto en el Este como en el Oeste, с улучшением продолжительности выживания в 2023 году.

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