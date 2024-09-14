Среди стран-сопутников России, Северная Корея представляет наиболее значительную угрозу для Украины.

По данным украинской разведки, Северная Корея является наибольшей угрозой для РоссииКак сообщает украинская служба разведки, Северная Корея является самой значительной угрозой среди союзников России. На конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил: "Среди всех союзников России Северная Корея является нашей самой большой проблемой". Он также добавил, что военная помощь Северной Кореи России, в том числе большие количества боеприпасов, существенно усилила боевые действия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о планах укрепить связи с Россией во время переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Украинская разведка внимательно следит за поставками оружия из Пхеньяна в Москву и ощущает их влияние на поле боя. Буданов выразил обеспокоенность по поводу больших количеств артиллерии, поставляемых Северной Кореей.

Украина предсказывает проблемы с набором персонала в России к середине 2025 годаПо мнению Украины, Россия может столкнуться с проблемами набора персонала к середине 2025 года. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов, выступая на конференции в Киеве, заявил, что к лету 2025 года правительство Москвы столкнется с дилеммой: "Либо объявить мобилизацию, либо как-то снизить интенсивность боевых действий". Это может существенно сказаться на России. Российские официальные лица пока не прокомментировали прогноз Украины.

Шольц назвал нападение России на Украину «глупым»Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в том, что он проигрывает будущее России, атакуя Украину. На диалоге с гражданами в бранденбургском городе Пренцлау Шольц сказал: "Война абсолютно глупа с точки зрения России". Он добавил, что Путин отправляет сотни тысяч российских солдат на тяжелые ранения и смерть и разрушает экономические отношения России со многими странами мира. Шольц также заявил, что Украина будет иметь более сильную армию, чем раньше, и что Германия продолжит ее военную поддержку. Он критиковал Путина за то, что тот разрушает будущее России, и подчеркнул, что мирное решение возможно только в том случае, если Россия примет, что Украина не является вассальным государством.

Украинские силы сообщают о смешанном успехе в КурскеУкраинские силы сообщили о новых территориальных приобретениях в своем продвижении в западный российский регион Курск, но также о потерях из-за российских контратак. По данным проукраинского военного канала Deep State, украинские подразделения захватили три новых поселения. Однако российские контратаки отбросили украинских солдат в районе деревни Снагост. Карта, опубликованная Deep State, показывает значительный прорыв в линиях украинской обороны. Эти сообщения еще не были независимо подтверждены. В начале августа украинские войска вошли в российский пограничный регион Курск и заявили, что взяли под контроль около 1300 квадратных километров и около 100 поселений, в том числе город Суджа. Наблюдатели оценивают более скромные территориальные приобретения. На этой неделе российская армия предприняла первую серьезную попытку вытеснить украинских солдат.

Задержки с военной помощью Украине из-за «логистических» проблем в СШАОфициальные лица США объясняют задержки с военной помощью Украине "сложными логистическими проблемами". Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, что "Речь идет о сложных логистических вопросах доставки этого материала на передовую". Несмотря на трудности, Салливан признал, что США должны "сделать больше" и "стать лучше" для Украины. Президент Джо Байден "определен" использовать оставшееся время своего срока, чтобы "поставить Украину в наилучшее возможное положение для победы", объявил Салливан. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце.

Шольц хочет судить саботажников газопровода «Северный поток» в ГерманииОлаф Шольц назвал саботаж трубопроводов газопровода «Северный поток» в Балтийском море «терактом». Канцлер Германии хочет судить виновных в Германии. На диалоге с гражданами в бранденбургском городе Пренцлау Шольц сказал: "То есть мы даем поручение всем службам безопасности и федеральному прокурору расследовать, не глядя ни на кого. Ничего не будет подавлено под ковер". Он подчеркнул: "Мы хотим судить виновных в немецком суде, если сможем их арестовать". Шольц также опроверг заблуждение о том, что немецкое правительство отказалось от российского природного газа. Это Россия закрыла кран газа через трубопровод «Северный поток 1». Взрыв на трубопроводе произошел только после того, как Россия уже прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный прокурор выдал первый ордер на арест гражданина Украины за акт саботажа.

20:24 Г7 осуждает поставки ракет из Ирана в РоссиюПоступают сообщения о том, что Иран поставляет ракеты России, что вызвало решительное осуждение этого поставщика оружия со стороны экономически сильных демократий G7. Несмотря на многочисленные международные призывы прекратить эти поставки, Иран продолжает вооружать Россию, тем самым усиливая военную поддержку России в конфликте против Украины, как указано в Совместном коммюнике министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Сообщается, что Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и целевых атак на критически важную инфраструктуру. В последнее время Великобритания и США заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Тегеран опроверг эти утверждения. "Иран должен немедленно прекратить всякую поддержку России в незаконной и необоснованной войне против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, дронов и связанной с ними технологии, представляющей непосредственную угрозу украинскому населению и региональной и глобальной безопасности", - говорится в заявлении, выпущенном в рамках итальянского председательства G7. "Мы остаемся решительными в удержании Ирана ответственным за его нетерпимую поддержку незаконной войны России в Украине, что только ослабляет глобальную безопасность".

19:41 Путин защищает свободу слова в РоссииНесмотря на то, что его заключенные критики находят это противоречивым, президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы слова и информации. "В период, когда происходит многосторонний процесс многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации", - сказал Путин в видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве по случаю 120-летия государственного новостного агентства TASS. "Настоящая свобода слова, которая учитывает разные точки зрения, позволяет находить компромиссы и общие решения мировых проблем", - добавил Путин. СМИ играют важную роль в создании справедливого мирового порядка, предоставляя людям "фактический и непредвзятый взгляд на мир". Однако свобода слова и СМИ не признаются в авторитарном режиме России. Независимые СМИ были запрещены и закрыты, а оппоненты правительства преследуются судебной системой. TASS, основанное в 1904 году под разными названиями, сейчас является крупнейшим новостным агентством России и также считается официальным спикером правительства.

19:20 Шольц отвергает поставку крылатых ракет Taurus в УкраинуКанцлер Олаф Шольц отклонил возможность поставки дальнобойных точных вооружений в Украину в будущем, независимо от решений союзников. На гражданском диалоге в бранденбургском городе Пренцлау он вновь выразил свое несогласие с поставкой крылатых ракет Taurus с дальностью, достаточной для достижения Москвы (приблизительно 500 километров), ссылаясь на "высокий риск эскалации", который повлечет за собой такой шаг. "Я сказал нет этому. И это, конечно, также относится к другим видам оружия, способным достичь таких расстояний", - сказал Шольц. "Это остается в силе. (.) Даже если другие страны делают другие выборы." (См. также запись от 17:24.) Самое дальнобойное оружие, которое Германия предоставила Украине, - это ракетная установка Mars II, способная поражать цели на расстоянии 84 километров.

18:29 Столтенберг сожалеет, что НАТО не смогло предотвратить российское вторжение в УкраинуГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает в интервью "FAZ", что НАТО могло бы предоставить Украине больше оружия для сдерживания российского вторжения. "Теперь мы поставляем военное снаряжение на войну - тогда мы могли бы поставлять военное снаряжение, чтобы предотвратить войну", - сказал Столтенберг. День начала войны был самым низким моментом его десятилетнего срока, добавил он. (См. также запись от 10:31.) Столтенберг должен уйти в отставку с поста генерального секретаря НАТО 1 октября после десяти лет, чтобы уступить место бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

17:50 Шольц надеется на ясность в отношении владения НПЗ PCK к концу годаКанцлер Олаф Шольц ожидает ясности в отношении будущей структуры собственности НПЗ PCK в Шведте к концу года. "Мы надеемся, что все будет ясно к концу года", - сказал канцлер на гражданском диалоге в бранденбургском городе Пренцлау. Он сообщил, что Роснефть, российский совладелец, была проинформирована о том, что ее долю необходимо продать под надзором немецкого правительства. Он сообщил, что правительство осведомлено о текущих "обоснованных" переговорах. "Мы знаем, кто с кем говорит и о чем они разговаривают", - сказал Шольц, имея в виду потенциального инвестора из Катара. Кроме того, Казахстан поставляет нефть в Шведт через российскую трубопроводную систему, заменяя российскую нефть после российского нападения на Украину. Правительство Германии изначально продлило доверительное управление долей Роснефти на дополнительные полгода в начале сентября, чтобы облегчить переговоры. Альтернативой была бы экспроприация российской доли, что считается юридически сложной.

17:24 Шольц исключает использование дальнобойных вооружений против глубоких целей в России УкраинойКанцлер Олаф Шольц подтвердил, что Украина не будет иметь права использовать оружие, предоставленное Германией, с большей дальностью для ударов по целям, находящимся глубоко внутри России. "Это остается в силе", - сказал Шольц на гражданском диалоге в бранденбургском городе Пренцлау. "Поэтому я сохраню свою позицию, даже если другие страны принимают другие решения", - сказал он, имея в виду Соединенные Штаты. "Я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой".

16:57 Гофреитер предупреждает о дополнительных "тоннах беженцев" из Украины В связи с предстоящими усилением пограничного контроля председатель комитета по европейским делам в немецком парламенте Антон Гофреитер призывает к коллективным действиям с Польшей и другими странами. "Если мы не будем последовательно поддерживать Украину, нам придется готовиться к десяткам тысяч беженцев из российского вторжения в Украину в ближайшие годы", - заявил Гофреитер изданию "Тагесшау". Он выступает за европейское решение миграционной политики и предупреждает, что если каждое государство будет вводить свои собственные пограничные Controls, это станет началом конца для ЕС. Он добавил, что федеральный канцлер Олаф Шольц и Тusk продолжат тесное сотрудничество в будущем.

16:32 Британские спецслужбы опубликовали доказательства разрушенных мостов в Курской области Украиной Британская разведка опубликовала фотографии мостов, разрушенных украинской армией через реку Сейм во время операций в Курской области. "Украина продолжает нарушать российскую логистику в Курской области через серию атак, которые разрушили дорожные и понтонные мосты через реку Сейм", - написало министерство обороны Великобритании в Twitter. Фотографии были получены в середине и конце августа. Украина начала свою наступательную операцию в российской области Курск 6 августа и продвинулась на несколько километров вглубь территории России.

16:05 Погибшие и раненые в украинском нападении на Белгородскую область По меньшей мере, пятеро человек получили ранения в результате украинского нападения на южную российскую область Белгород, сообщает официальный представитель. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько снарядов попали в участок дороги между Белгородом и Шебекино, ранив четверых человек и повредив несколько автомобилей. В ближайшем селе Воскресенковка женщина получила ранения, когда беспилотник попал в частный дом. Информация еще не была независимо подтверждена. Россия часто атакует гражданские объекты в соседних странах. Украинский город Харьков, расположенный примерно в 30 километрах от границы, является одним из самых часто обстреливаемых городов. Украинская артиллерия и военные беспилотники регулярно атакуют районы в южной российской области Белгород через границу. Летом Россия начала наступление на Харьков с заявленной целью создания буферной зоны, но российские атаки застопорились несколько километров за границей.

15:44 Исключительный доступ: поезд-больница лечит раненых украинцев Многие украинские больницы повреждены, и медицинский персонал работает круглосуточно. Чтобы быстро лечить раненых, используется специальный поезд, среди прочего. Команда телеканала CNN получила доступ к этому поезду.

15:26 Голливудский актер Майкл Дуглас посетил детей в Киеве Американский актер Майкл Дуглас посетил детскую зону "Железная земля" на Киевском центральном вокзале в пятницу. Об этом объявила государственная компания "Укрзализныця" в Facebook. Согласно сообщению, голливудская звезда общалась с пассажирами во время прогулки по станции. Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Оленой, действуя в качестве посла ООН, вместе со своим сыном Диланом.

14:49 Киев просит разрешения на ракетные удары: "Кажется, Байден не изменит своего мнения" Пенсионер-полковник Ральф Тьеле ожидает, что спор вокруг украинских дальнобойных атак на Россию вновь вызовет дискуссии о поставках ракет "Таурус". Военный эксперт считает, что США сохранят свою позицию.

13:58 Зеленский подтверждает освобождение 103 заключенных Украина подтверждает обмен пленными с Россией. Всего 103 человека были освобождены из российского плена и возвращены в Украину, объявил президент Зеленский. Среди них - солдаты, национальная гвардия, пограничники и полицейские. Они защитники регионов Киев, Донецк, Луганск, Запорожье, Харьков и города Мариуполь и завода "Азовсталь".

13:38 США дают добро на продажу передовых истребителей F-35 Румынии Правительство США дало разрешение на продажу 32 передовых истребителей F-35 Румынии, союзнику по НАТО, граничащему с Украиной. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалак объяснила: "Румыния является критическим союзником в альянсе НАТО, посвященным безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами". С приобретением этих стелс-боевых самолетов от Lockheed Martin Румыния получит "непреcedented возможности противовоздушной обороны", добавила Кэвалак. Первая поставка запланирована на 2031 год. Оценочная стоимость сделки составляет от 7,2 миллиарда долларов.

13:02 Россия: более 200 пленных обменяны с Украиной Россия и Украина обменялись более чем 200 пленными, сообщает Россия. Каждая сторона освободила 103 человека, объявило Министерство обороны России в Telegram. Российские солдаты сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, заявил министерство. По словам министерства, обменяные российские солдаты были захвачены в Курске. Украина еще не ответила на заявления России об обмене. В пятницу президент Украины Зеленский объявил о возвращении 49 пленных из России. Неясно, входили ли эти люди в число обменяных, объявленных Россией.

12:50 Россия объявляет о победе над еще одной деревней на востоке Украины На востоке Украины российские силы объявили о захвате еще одной деревни. По данным Министерства обороны России, деревня Еланное Первое (Еланне Перше на украинском) взята под контроль. Маленькое поселение находится возле стратегически важного города Покровск, который теперь находится под угрозой из-за продвижения России. Российская армия набрала значительный темп в последние недели в регионе Донбасс, который включает Донецк, и президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что основной целью российской армии является захват этого промышленно важного региона.

12:21 Медведев предупреждает об апокалиптическом уничтожении для Киева Бывший президент России Дмитрий Медведев намекает на полное уничтожение украинской столицы Киева. Россия якобы имеет законное право использовать ядерное оружие из-за incursions Украины в российский регион Курск, хотя Россия пока этого не делала. В ответ на использование Украиной дальнобойных западных ракет Россия может превратить Киев в гигантскую расплавленную пустошь с помощью своего современного неядерного оружия, заявил Медведев. Медведев занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России и неоднократно использовал жесткую риторику в отношении Запада и Украины.

11:50 Эпические битвы продолжаются в Курахове Интенсивные бои на востоке Украины в настоящее время сосредоточены вокруг города Курахове, сообщает корреспондент ntv Кавита Шарма из Днепра.

11:12 Атаки дронов наносят ущерб в Черноморском регионе Одессы Подробности масштабной атаки дронов, произошедшей накануне, становятся известны. По данным украинских ВВС, Россия запустила 76 боевых дронов, из которых 72 были сбиты. ВВС не сообщают никакой информации о последствиях атаки. Губернатор Черноморского региона Одессы сообщает об обширных повреждениях. В пригородах Одессы были повреждены несколько зданий из-за обломков дронов. В районе Измаила были поражены склады, через которые Украина транспортирует часть своего зерна. Фрагменты также упали в Киеве. В городе была поражена городское предприятие, но пожара не было.

10:31 Столтенберг о встрече до начала войны: русские представили фальшивые карты НАТО Выходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Фрайнкфуртер Алгемайне Цайтунг" рассказывает о последних дипломатических попытках предотвратить вторжение России в Украину до начала войны в феврале 2022 года. Последняя встреча Совета НАТО-Россия, которую возглавлял Столтенберг, состоялась в январе. Россия потребовала вывода всех сил НАТО из восточной части альянса, что было "совершенно неприемлемо" для НАТО, но Столтенберг верил в диалог и согласился на другую встречу. Во время встречи заместители министра иностранных дел и обороны России заявили, что у них нет планов войны и что их страна угрожается Украиной. Они представили карты, якобы иллюстрирующие, как Россия окружена НАТО, но даже эти карты были ошибочными, не отмечая Данию как территорию НАТО. Столтенберг не знает, было ли это из-за плохой подготовки или намеренно. Взглянув назад, он сожалеет, что НАТО и его союзники не сделали больше для укрепления военных возможностей Украины earlier. "Если бы Украина была militarily stronger, порог для России, чтобы атаковать, был бы выше. Насколько он был бы высок, сказать невозможно."

10:03 Вейгольд об соглашении о развертывании: Литва видит немецкую боевую бригаду как поддержку Германия и Литва подписывают соглашение, гарантирующее, что развертываемая немецкая бригада будет размещена в Литве. Военный эксперт Томас Вейгольд объясняет background и significance соглашения в интервью ntv.

09:28 Ким стремится к расширению сотрудничества с Россией Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, пообещал расширить сотрудничество с Россией, согласно государственным СМИ. После обсуждений между Ким и главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее государственные СМИ сообщают, что состоялась "глубокая дискуссия о укреплении стратегического диалога между двумя странами и расширении сотрудничества для защиты общих интересов безопасности, а также региональной и международной ситуации". Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках оружия и ракет России для войны в Украине. Пхеньян отрицает эти обвинения как "бредовые".

08:59 Дальнобойное оружие для Украины? Стармер и Байден обсудят снова на Генеральной ассамблее ООН Скоро состоится еще одно обсуждение того, должна ли Украина получить разрешение на использование дальнобойного западного оружия против целей в России. Премьер-министр Великобритании Стармер объявил об этом после встречи с президентом США Байденом, на которой они отложили решение по этому вопросу. Байден и он обсудят это на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой людей", сказал Стармер. Британские СМИ сообщают, что Байден готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты с американской технологией - но не американские ракеты сами по себе.

08:23 Зеленский о якобы предложении Трампа: "Разговоры о выборах — это разговоры о выборах"Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может положить конец конфликту в Украине в течение дня, но не предлагал конкретной стратегии. Президента Украины Владимира Зеленского спросили в интервью CNN о его интерпретации заявления Трампа. Зеленский сказал: "Я не могу понять это сегодня, поскольку мне неизвестны детали его заявления и его смысл". Интервью будет транслироваться в воскресенье. Он также отметил, что в настоящее время в США идет избирательная кампания. "И избирательные речи — это избирательные речи", — добавил он. "Зачастую они не основаны на реальности". Зеленский также упомянул, что два месяца назад у него была беседа с Трампом. Во время этого разговора Трамп пообещал поддержать Украину, согласно Зеленскому. Об этом разговоре сообщалось, что он был позитивным.

07:27 ИСИ: Больше солдат нужны в Курске, чтобы вытеснить украинцевРоссия все еще проводит контрнаступление в Курской области, но Институт изучения войны (ИСИ) еще не зафиксировал масштабной операции по полному вытеснению украинцев из Курска. ИСИ, базирующийся в Вашингтоне, сообщает, что до сих пор российские власти в основном полагались на плохо обученных и оснащенных призывников, а также на небольшие части регулярных российских вооруженных сил и других сил безопасности в приграничной зоне. Экспертная организация считает, "Российское контрнаступление для возвращения территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует даже больше персонала и ресурсов, чем Россия уже сосредоточила в этом районе — особенно если большинство развернутых подразделений не имеют боевого опыта".

06:49 Украина под ударами дронов

По данным украинской армии, Россия атаковала Украину шейхами в течение ночи. Российская армия запустила несколько групп ударных дронов, сообщает украинская авиация. Был объявлен воздушный тревоги почти во всех регионах. Например, в Одесской области. Морская пехота доложила о сбитии девяти дронов там. В городе Одессе были слышны взрывы, как подтвердил мэр. Пока нет сообщений о жертвах.

06:13 Мюценлих предлагает международную группу мира

Лидер фракции СДПГ Рольф Мюценлих выступает за создание международной группы мира для начала мирных переговоров по украинскому конфликту. "По моему мнению, сейчас подходящее время для западных союзников, чтобы запустить инициативу мира", — сказал он "Рейнской почте". "Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский согласны с тем, что настало время усилить усилия по мирным переговорам, с участием России на следующем саммите мира", — добавил Мюценлих. Когда его спросили о потенциальных членах такой группы контактов, Мюценлих предложил страны, такие как Китай, Индия, Турция и Бразилия. Он считает, что работа такой группы контактов "могла бы быть многообещающей" и могла бы сыграть значительную роль в посредничестве.

05:41 ЕС рассматривает новые стратегии продления санкций против России

По данным дипломатов ЕС, Еврокомиссия рассматривает три альтернативы для продления будущих санкций против России. Эти сценарии были представлены европейским дипломатам в пятницу, как сообщают несколько инсайдеров. Контекстом является замороженные активы Центрального банка России, которые имеют значительную ценность в предоставлении мегакредита в размере 50 миллиардов долларов от G7 Украине. Эти активы были заморожены с момента российского вторжения в Украину.

03:40 Кличко: Обломки дронов попали в здания Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в мессенджере Telegram, что обломки дронов попали в городское здание в украинской столице. Обломки попали в муниципальное здание в киевском районе Оbolon к северу от центра города ранним утром. Кличко упомянул, что экстренные службы направляются на место. Ранее мэр сообщал, что в столице активны подразделения ПВО.

01:35 Ким Чен Ын обещает больше сотрудничества с Шойгу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал российскому секретарю Совета безопасности Сергею Шойгу больше сотрудничества. Как сообщает государственное новостное агентство КНДР, два человека провели подробную беседу во время визита Шойгу в Пхеньян и пришли к удовлетворительному пониманию по вопросам более тесного "сотрудничества для защиты общих интересов безопасности". Шойгу, который до мая был министром обороны России, предложил более тесные связи между Северной Кореей и Россией во время своего визита в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "План победы" Байдену в сентябреПрезидент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече в сентябре с президентом США Джо Байденом, заявив: "Я представлю план победы". Говоря в Киеве, глава государства раскрыл, что план включает коллективную систему принятия решений для оснащения Украины необходимыми силами, чтобы направить войну к миру. "Такие войны могут быть закончены справедливо различными способами: либо вытесняя оккупирующую армию силой, либо дипломатией", — объяснил Зеленский, подчеркнув, что это гарантирует настоящую независимость Украины. Однако Киев зависит от помощи США, чтобы занять сильную позицию.

10:59 Изменение тактики российских атак в сторону югаПо данным украинской армии, интенсивные бои продолжаются в восточной части страны, с зафиксированными 115 случаями в вечернем брифинге из Киева. Самые ожесточенные бои произошли возле Курахового, враг также был активен возле Лыманя и Покровска. Покровск ранее был основной целью российских сил, но они добились лишь скромных территориальных успехов в последнее время. Вместо этого они расширили фронт наступления на юг, стремясь захватить шахтерский город Хирнык возле Курахового.

21:48 Зеленский: Прорыв в Курске дает желаемый результатПрезидент Украины Владимир Зеленский заявляет, что продвижение Украины в российский регион Курск дало желаемый результат. В Харьковской области враг был остановлен, а продвижение России в Донецке замедлилось. Россия не добилась существенных побед в своей контрнаступлении в Курске на данный момент. Ранее эксперты сомневались в переброске значительных российских войсковых формирований из Донецка и других районов в Курск. Россия заявляет, что вернула под свой контроль 10 из 100 занятых деревень.

20:46 "Царит страх" - критика Зеленского западных союзниковПрезидент Украины Владимир Зеленский обвиняет Запад в "боязни" в вопросе помощи Украине в противодействии российским ракетам. "Если союзники могут сотрудничать, чтобы сбивать ракеты и дроны на Ближнем Востоке, почему они не могут сделать то же самое в небе над Украиной? Даже когда ракеты и дроны летят прямо на наших соседей, они не хотят даже сказать 'Мы работаем над этим'," - сказал Зеленский на конференции в Киеве. "Это позор для демократического мира", - добавил украинский лидер.

21:14 Россия развернула более 8000 иранских дроновПо данным киевского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. Пока нет заявлений от Ирана или России. Украина впервые обвинила правительство Ирана в поставках ударных дронов России осенью 2022 года.

20:03 Неопределенность в отношении разрешений на поставку дальнобойного оружия для УкраиныВ Вашингтоне запланирована встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Мир ждет любых заявлений о разрешении поставок дальнобойного оружия для Украины. Согласно сообщениям британской "Гардиан", Великобритания разрешила Украине проводить атаки с использованием ракет Storm-Shadow, но официальных заявлений по этому вопросу во время сегодняшней встречи двух союзников не будет. "Я не ожидаю сегодняшнего объявления об использовании дальнобойного оружия внутри России - во всяком случае, не от США", - говорит директор по коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он только комментирует, что они продолжают обсуждать с Великобританией, Францией и другими союзниками "тип возможностей, которые будут предоставлены Украине". Кирби также уклоняется от четкого ответа, когда его спрашивают, изменит ли правительство США свою позицию.

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Европейский союз внимательно следит за поставками оружия из Пхеньяна в Москву из-за опасений по поводу их влияния на поле боя.

На конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил: "Европейский союз с большим интересом и обеспокоенностью следит за поставками оружия из Пхеньяна в Москву". Он добавил, что ЕС внимательно следит за любыми развивающимися событиями в этом вопросе и готов принять необходимые меры, если это потребуется. Позиция ЕС по этому вопросу еще не прояснена, но ясно, что они пристально следят за ситуацией.

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