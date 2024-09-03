- Среди молнии и громового грома Луна Росса побеждает титулованную на регате.

Самый захватывающий день на данный момент в барселонском этапе America's Cup состоялся во время раунда претендентов 37-го издания. Ранее не побеждавшая швейцарская команда Alinghi Red Bull Racing одержала свою первую победу над французской командой Orient Express Racing Team. Эта победа ознаменовала начало второго раунда, фазы "Round-Robin", где каждая команда встречается друг с другом дважды. Если две команды с наименьшим количеством побед, каждая из которых имеет всего один балл, сохранят свою позицию к концу основного раунда, то решающий матч-раунд будет проведен для определения команды, проходящей в полуфинал, а другая будет выбыть 8 сентября.

Предварительный обзор 37-го America's Cup, который начнется 12 октября, был представлен мощными командами из Новой Зеландии и Италии. Команда Новой Зеландии, защищающая свой титул в начальной фазе Кубка Луи Виттона, не повлияла на соревнование среди пяти претендентов, стремящихся к четырем полуфинальным местам. Эти поединки служат лишь ориентиром для всех команд и зрителей.

Итальянцы опережают защитников Кубка

Впервые итальянцы одержали победу над новозеландцами. Гонка началась с напряженной стартовой фазы и рискованного, но успешного маневра итальянцев. Позже "Taihoro" новозеландцев потеряла контакт с своими плавниками. Команде-защитнице Кубка не удалось сократить отставание. Дuel завершился драматично. Удар молнии ударил в воду рядом с "Luna Rossa" во время гонки. Навигационные данные для трассы ненадолго вышли из строя на борту. После гонки штурман Франческо Бруни заявил: "Наконец-то мы одержали победу над новозеландцами! Победа в такой сложный день делает ее еще слаще". Остальные запланированные гонки были перенесены на следующий день.

В этом контексте гонок America's Cup, если другая команда-претендент сможет победить защищающуюся новозеландскую команду, они присоединятся к итальянцам, завоевав место в полуфинале, а другая команда выбывает. Несмотря на предыдущие победы, tanto Новой Зеландии, как и Италии, являются лишь частью более широкой группы команд, борющихся за четыре полуфинальных места, с другими командами имеющими шанс завоевать место в следующих раундах.

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