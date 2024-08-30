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"Сражение со своим собственным Я": новость для Алькараса

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

- "Сражение со своим собственным Я": новость для Алькараса

Карлос Алькарас, выглядя озадаченным, бросил быстрый взгляд на толпу, а затем стремительно покинул свет Артура Эша. Разочарованный своей игрой, претендент на титул боролся с шоком, который потряс мир тенниса. В невыразительном выступлении чемпион US Open 2022 неожиданно вылетел во втором раунде, уступив голландскому аутсайдеру Ботику ван де Зандшулпу со счетом 1:6, 5:7, 4:6.

"Это была внутренняя борьба", - признался Алькарас поздно вечером, подбирая слова на английском. "Сегодня я боролся и с моим соперником, и с собой. Я боролся с множеством эмоций, которые не мог контролировать". 21-летний теннисист потерпел поражение всего за 2 часа и 19 минут, что стало его самым быстрым поражением в Нью-Йорке.

Четырехкратный чемпион "Большого шлема" выражал свое недовольство на корте, жестикулировал и советовался с тренерами, но безрезультатно. В то время как его соперник, ликуя от самой большой победы в своей карьере, сказал в микрофон стадиона: "Я без слов. Это был невероятный вечер для меня".

В рейтинге ATP 74-летний ван де Зандшулп не проходил дальше второго раунда в этом году. После посредственной игры наFrench Open и того, что он назвал "худшей игрой в своей карьере", ван де Зандшулп даже подумывал уйти из тенниса этим летом. "Я был честен. Была настоящая мысль об этом", - признался он на следующий день, также упомянув прошлые травмы. "Если бы мне пришлось продолжать играть с болью, было бы шансов, что я не выдержу".

Через небольшие турниры, в том числе один в Люденшайде в прошлом месяце, он восстановил свою уверенность и в итоге смог совершить потрясающую сенсацию против одного из лучших игроков мира. Ранее он доходил до четвертьфинала US Open в качестве квалификатора три года назад. Алькарас, с другой стороны, выиграл турниры "Большого шлема" наFrench Open и Уимблдоне в этом сезоне и регулярно доходил до четвертьфиналов на US Open.

Игра Алькараса ухудшалась в последнее время, и матч начался для него плохо. В первом сете, который закончился всего за 30 минут, он не выиграл ни одного очка на своей подаче. После того, как он взял подачу соперника и сравнял счет 2:2 во втором сете, Алькарас громко вздохнул с облегчением.

Однако ван де Зандшулп не сдавался, оказывая непрерывное давление на Алькараса своей агрессивной тактикой и выигрывая очки у сетки. "Я ожидал, что он вернется с чем-то впечатляющим", - сказал ван де Зандшулп. В третьем сете он взял подачу Алькараса и повел 5:4, быстро завоевав победу.

Плохая игра Алькараса в матче была очевидна в его использовании энергии, так как он в основном полагался на свои очки ATP с предыдущих успешных турниров.

Несмотря на недавние трудности, рейтинг ATP Алькараса все еще помещал его среди лучших игроков мира, подчеркивая непредсказуемость и глубину мужского тенниса в настоящее время.

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