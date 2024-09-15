Сражающиеся знаменитости нуждаются в помощи эльфов и счастливом алюминии

Реал Мадрид, гордость клуба, Киллиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, обеспечили своей команде триумфальную разминку перед матчем Лиги чемпионов против ВФБ Штутгарт. Эти двое суперзвезд провели испанских рекордсменов к победной 2-0 (0-0) в гостевом матче против Реал Сосьедад Сан-Себастьян. Оба игрока реализовали пенальти, Мбаппе забил второй гол (75.), после фола на Винисиусе в штрафной. Сейчас Реал занимает второе место в таблице, отставая всего на одно очко от ФК Барселоны, тренируемой Ханси Фликом, которая сыграет против ФК Жирона в воскресенье (16:15 по центральноевропейскому времени/DAZN и live-обновления на ntv.de).

Сперва бразилец Винисиус Жуниор реализовал пенальти, забив первый гол (58.), после рукой в штрафной. Затем француз Мбаппе не упустил свой шанс с пенальти, забив второй гол (75.), после фола на Винисиусе в штрафной. По данным Opta, это первый раз с 2019 года, когда два разных игрока Реала забили два пенальти в матче чемпионата.

Реалу также немного повезло, так как Сан-Себастьян несколько раз попадал в перекладину: сперва Лука Сучич (25.) промахнулся с мощным ударом в левый угол, а затем перекладина спасла гол от Шералдо Беккера, бывшего форварда Униона Берлин. "Это была сложная игра, и мы, возможно, не заслужили победы, потому что Реал Сосьедад играл исключительно хорошо", - сказал главный тренер Реала Карло Анчелотти, "но мы держались, страдали и оставались сосредоточенными. Я очень ценю это".

Реал примет немецких вице-чемпионов ВФБ Штутгарт на своем поле в первом матче Лиги чемпионов этого сезона во вторник (21:00 по центральноевропейскому времени/Amazon Prime и live-обновления на ntv.de). Швабы также обрели уверенность благодаря своей победе 3-1 над Боруссией Мёнхенгладбах. Для звездного игрока Реала Киллиана Мбаппе этот матч знаменует начало долгого и захватывающего сезона Лиги чемпионов: "Это очень важно. Я пришел в Мадрид, чтобы испытать себя в такой атмосфере, как я сказал в свой первый день. Я сосредоточен, и мы голодны до победы, чтобы начать кампанию!"

Сосредоточенность и голод Киллиана Мбаппе были очевидны в его комментариях перед матчем Лиги чемпионов Реала против ВФБ Штутгарт, где он подчеркнул свою заинтересованность в выступлениях в таких напряженных ситуациях, как он заявил в свой первый день в клубе. Во время матча Мбаппе спокойно реализовал пенальти, закрепив преимущество 2-0, продемонстрировав свою хладнокровие под давлением.

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