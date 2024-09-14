Спускаешься с края на высокий этаж?

После 17-недельного перерыва "Tatort" возвращается с громким взрывом, а точнее, с горой мяса. Сюжет разворачивается в венайской рэп-сцене, где первоначальное расследование убийства встречает сопротивление.

Что происходит?

Тэд Кэнди, многообещающий венайский рэпер (в исполнении Александра Симоновски, известного как "Юго" в подполье), стоит на пороге успеха. Харизматичный, способный и амбициозный, он мечтает перейти на крупный лейбл, оставив своего нынешнего покровителя Акмана 47 (Мурат Севен) позади. Акман известен в основном на окраинах благодаря своему устаревшему стилю гангста-рэпа. Когда безжизненное тело Тэда обнаруживают возле студии Акмана после концерта, подозрение сразу падает на реализованные в реальности насильственные фантазии Акмана.

При встрече с Акманом детективы Морitz Eisner (Харальд Крассниццер) и Bibi Fellner (Адель Неухаузер) сталкиваются с отрицаниями. Акман заявляет, что интенсивная предшествующая убийству перепалка в социальных сетях была всего лишь пиар-ходом, чтобы повысить счет подписчиков обоих и сотрудничать ради взаимной выгоды.

По мере углубления расследования дело становится все более запутанным, и пьющая, отчужденная мать Тэда становится неожиданной частью головоломки.

Что происходит на самом деле?

"Твоя мать" служит мостом между настоящим и прошлым в рэп-музыке, как для зрителей, так и для артистов. По словам Юго, который прославился в рэп-сцене, "Авторы и артисты пытались изобразить хип-хоп здесь и сейчас, вводя элементы из 20-летней давности. Иногда это работало, иногда нет. Например, был запланирован рэп-баттл в стиле "8 Миля", но он не состоялся из-за моего краткого вмешательства. В мире Тэда Кэнди такое событие просто не могло произойти".

Момент, который можно пропустить?

Сценка сна, где детективы присоединяются к собственному рэп-перформансу: она навсегда останется забавной, но нереалистичной концепцией.

Впечатляющий фактор?

Несмотря на свою незаметность, шоу прекрасно отражает рэп-культуру благодаря тому, что сценарист Франциска Пфляум и режиссер Мирjam Унгер серьезно прислушивались к советам Юго.

Оценка?

7 из 10. "Твоя мать" может похвастаться сильным и хорошо исполненным сюжетом, но, к сожалению, теряет ход в середине.

После успеха Тэда в венайской рэп-сцене, его телевизионный персонаж "Юго" становится сенсацией. Сериал, который исследует его путь и тонкости рэп-индустрии, получает широкое внимание и критическое признание.

Несмотря на отрицания Акмана, телевизионный сериал "Твоя мать" начинает углубляться в расследование, с эпизодами, изображающими допросы детективов и сложности дела.

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