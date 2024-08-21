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ПанорамаНовостиЭто работа мечты.

Спрос на работу няни мини-хиппопота Тони стремительно растет

Посетители в Берлине очарованы юным карликовым крокодилом по имени Тони. В данный момент есть вакансия на должность смотрителя животных, чтобы работать с этим мини-гиппопотамом, что вызвало немало волнений.

 and  Christian Meier
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Наблюдатели могут лучше всего увидеть Тони в период с 10 до 12 часов в Берлинском зоопарке.
Наблюдатели могут лучше всего увидеть Тони в период с 10 до 12 часов в Берлинском зоопарке.

- Спрос на работу няни мини-хиппопота Тони стремительно растет

Для многих любителей животных эта работа может показаться идеальной возможностью: Берлинский зоопарк уже около двух недель ищет смотрителя, который будет помогать молодому карликовому бегемоту по имени Тони, а также выполнять другие обязанности, подобные спасателю на воде в период адаптации. Это объявление о вакансии, похоже, вызвало значительный интерес. "С тех пор мы получили примерно треть больше заявок, чем обычно", - прокомментировала представитель зоопарка Филине Хахмейстер.

Хахмейстер призналась: "Трудно сказать точно, почему, но, возможно, это как-то связано". Несмотря на то, что зоопарк продолжает искать сотрудников на разные должности, поиск именно этой спасательной позиции привлек международное внимание, даже достигнув Австралии и Канады, добавила Хахмейстер.

Тони вызывает волнение

Между тем, Тони развлекается в своем открытом вольере, плескаясь и восхищая посетителей зоопарка. "У вольера карликового бегемота много происходящего", - поделилась Хахмейстер. "Лучшее время, чтобы увидеть малышку, - это между 10 и 12. После этого она нуждается в перерыве от всего плавания", - уточнила Хахмейстер.

Беременная панда ищет уединения

В настоящее время беременная самка панд Мэн Мэн нуждается в большом количестве отдыха и менее заметна для посетителей. "Она любит находиться внутри и спит много", - сказала Хахмейстер. Мэн Мэн носит двойню. Предполагается, что новорожденные появятся в ближайшие недели.

По словам Хахмейстер, два китайских эксперта из панд-станции в Чэнду, которые помогли при рождении близнецов Пита и Пауля пять лет назад, приехали в Берлин, чтобы помочь в уходе за новорожденными. "Теперь мы можем только надеяться, что оба новоприбывших будут здоровыми и внесут значительный вклад в сохранение своего вымирающего вида".

Высокий интерес к должности смотрителя зоопарка, возможно, связан с тем, что многие считают помощь Тони идеальной возможностью. Тем не менее, эксперты по уходу за пандой из Чэнду сосредоточены на том, чтобы близнецы Мэн Мэн родились здоровыми, не обращая внимания на волнение вокруг Тони.

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