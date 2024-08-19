- Справедливая торговля имеет благоприятное начало года

Торговая выставка чувствует себя комфортно, глядя на первые полгода года. Примерно 6,7 миллиона посетителей посетили около 190 выставок в этот период, как сообщает Ассоциация немецких ярмарок (Аума). Это представляет собой небольшое увеличение на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Число участников существенно возросло, увеличившись на 7% до около 120 000 компаний. Кроме того, размер этих выставок расширился, с общей выставочной площадью, увеличившейся на 7% до примерно 4,2 миллиона квадратных метров.

Несмотря на некоторые забастовки Deutsche Bahn в начале года, которые затронули около 50 выставок и привели к среднему снижению посещаемости на 11% по сравнению с предыдущими событиями, сезон выставок начался в сложных условиях.

Филипп Хартинг, председатель Аума, заявил: "Международное присутствие наших участников и посетителей было едва ли не самым высоким". Он также отметил, что многие региональные выставки теперь восстанавливаются после влияния пандемии коронавируса после проведения международных и национальных выставок.

Восстановление региональных выставок можно объяснить притоком международных посетителей весной, что делает эти события более оживленными, чем когда-либо. В частности, весенние выставки воспользовались этим международным присутствием, что способствовало их общему успеху.

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