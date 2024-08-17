- Споры вокруг кухонных принадлежностей, покрытых тефлоном: потенциальные риски для здоровья?

Нет обжигания или прилипания: тефлон, популярный кухонный материал под брендом полytetrafluorэтилен (PTFE), широко признан благодаря своим антипригарным свойствам. Однако проблемы возникают, когда сковороды, покрытые тефлоном, нагреваются до слишком высоких температур, превышающих 360°C. В соответствии с Федеральным институтом оценки рисков, это приводит к выделению вредных газов. Следовательно, пустые сковороды, покрытые тефлоном, никогда не должны подвергаться таким температурам. По словам Центра потребителей, эти пары даже могут быть смертельными для птиц. Это явление известно как "синдром тефлона" или "лихорадка горшков". У людей это может вызвать симптомы, подобные гриппу, которые называются "полимерной лихорадкой".

Положительный аспект заключается в том, что большинство кулинарных процессов в сковородах, покрытых тефлоном, происходят ниже критического порога 360°C. Перегрев становится менее вероятным, когда в сковороду добавляется пища, содержащая воду.

Сам тефлон не представляет проблемы при использовании в повседневных предметах, таких как сковороды. Однако есть опасения в процессе его производства. Центр потребителей подчеркивает, что для производства используются химические вещества, такие как ПФОА или GenX, которые уже загрязнили источники воды и почвы в промышленных районах. "Без ПФОА" на вашей сковороде может означать, что ПФОА не использовался, но вместо него использовалось другое вредное вспомогательное вещество, такое как GenX.

ПФОА, или "вечные химические вещества", попадают в наш организм через потребление пищи. Исследование Агентства по охране окружающей среды показало, что почти все дети были загрязнены ПФОА. Это вещество может вызывать рак и представляет риск даже для нерожденных детей. С 2013 года ПФОА классифицируется как особо опасное вещество.

Несмотря на эти опасения, сковороды, покрытые тефлоном, в целом считаются безопасными при правильном использовании и уходе. Чтобы минимизировать риски, следует избегать перегрева. Не нагревайте пустую сковороду, покрытую тефлоном, или не подвергайте ее чрезвычайно высоким температурам. Это может повредить покрытие и способствовать выделению вредных газов. Избегайте использования металлических приборов, которые могут поцарапать покрытие. Вместо этого используйте деревянные или силиконовые приборы. Если покрытие вашей сковороды повреждено или изношено, рекомендуется заменить его, чтобы снизить риск попадания загрязняющих частиц в пищу.

Центр потребителей рекомендует альтернативы: сковороды из нержавеющей стали или чугуна, например, долговечны при правильном уходе. Чугунные сковороды после seasoning приобретают хороший антипригарный эффект. Другие материалы, такие как эмаль или керамика, также доступны. Однако будьте осторожны с описаниями, такими как "керамическое покрытие". Некоторые производители используют PTFE, пластиковое вещество, с добавками керамических частиц вместо чистой керамики. Чтобы убедиться в полностью фторидном покрытии, ищите этикетки "без PTFE" на покрытых сковородах, формах для выпечки, вафельницах, хлебопечках и подобных предметах, как предлагает Центр потребителей.

Материалы, подобные эмали или керамике, могут использоваться в качестве альтернативы сковородам, покрытым тефлоном. Способность этих материалов выдерживать высокие температуры без выделения вредных газов является значительным преимуществом.

Читайте также: